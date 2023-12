Al final de la presentación, los jóvenes cantaron canciones de Maluma como Carnaval y en ese momento, el artista subió al escenario a compartir con los muchachos. Todos están agradecidos con él.

Una de ellas es Valeria Escutia Martínez, una joven del barro Enciso, que se presentó en la función: “Yo antes cantaba, pero era muy encerrada, sola, pero ahora tengo la oportunidad de expresar mejor mi arte que es cantar. Además, Maluma y la fundación me han ayudado mucho, me ayudan con alimentación y transporte. Me parece que vale la pena que jóvenes que quizás no tengan oportunidades de salir adelante con el arte, puedan encontrarla aquí, de poder buscar otros horizontes”.

La música como sanación

Este encuentro con los jóvenes demostró que la música puede transformar vidas y sanar el alma, como lo dicen desde la fundación. De hecho, Maluma recordó cómo la música lo ha sanado a él y cómo transformó su vida.

“Desde que empecé con mi carrera musical, siempre he dicho que me salvó la vida, cuando yo jugaba fútbol, me gustaba mucho, pero no veía un futuro completo. Era buen jugador y me iba bien, pero era muy difícil. Cuando me metí por primera vez a un estudio de música ahí en Envigado, con los Rude Boyz, productores y que todavía siguen trabajando conmigo, fue una sensación de gozo, poder cantar”.

Además, se refirió a la falta de oportunidades que hay para el arte en la ciudad.

“Yo sé que las oportunidades son escasas y estamos en una ciudad difícil para salir adelante, pero los que lo harán son los pelaos disciplinados, los que no reciben un no como respuesta. La música al final del día es un puente para transformar vidas y esto apenas lo estoy entendiendo, más allá del dinero, la fama, hay cosas más importantes y yo, por ejemplo, estoy en un despertar nuevo gracias a mi hija París y la música que me lo ha dado todo”.