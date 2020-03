Homenaje a la pintora británica Freda Sargent

El asesor y curador Camilo Chico Triana indica que no pudo desarrollar su carrera, entre otras razones, por la cultura machista y la oposición de la crítica de arte Marta Traba.

Sargent nació en Londres, Inglaterra, en 1928. Estudió en el Royal College of Art de esa ciudad, luego viajó a París y Roma a continuar sus estudios. A principios de los 50, en la capital francesa, conoció al pintor colombiano Alejandro Obregón, con quien se casó en 1959 y tuvieron un hijo, Mateo Obregón .

“Ella es una mujer súper tímida y humilde, muy modesta en su trabajo. Cuando se lo propusimos no fue fácil, era algo que iba en contra de su personalidad y eso la llevó a muchas sensaciones”.

Lea también: Una historia para recordar a la artista Ethel Gilmour

Publicidad

“La barrera idiomática (no hablaba español) y el machismo barranquillero no le permitieron expresarse”, además que Traba apoyó siempre a Obregón y a los que definió como los modernos del arte en Colombia (Botero, Negret, Burstyn), “entre los que no estaba Sargent”. El libro le rinde justicia a su nombre.

Cecilia Fajardo-Hill explica en la introducción que “esta pintora extraordinaria no tiene aún el lugar que merece dentro de la historia del arte... Su obra escapa a cualquier definición y se distingue por ser tanto moderna cómo contemporánea, por no ser ni figurativa ni abstracta”.

Por su parte, Chico Triana agrega que su estilo es intimista porque mira su realidad tal cual la ve en la vida. “Una de las particularidades de su pintura es que pone todos esos elementos como si estuvieran flotando en la superficie pictórica”, dice el investigador Chico Triana y agrega que gran parte de su producción es sobre la figura humana, el bodegón y el paisaje.