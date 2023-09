“Este evento tiene como epicentro la Casa Teatro Tecoc, donde se llevará a cabo la mayoría de las funciones. Tendremos más de 30 obras con diferentes estéticas teatrales”, se lee en el comunicado enviado por los organizadores a los medios noticiosos. Esa pluralidad de propuestas obedece a la búsqueda de los organizadores de tener una programación que le resulte atractiva a todos los públicos: “Este festival siempre tiene una mirada amplia en su contenido, porque busca llegar a muchos públicos. Las funciones involucran a la ruralidad, a los barrios y a la centralidad de Bello”, dice Hildebrando.

Todos estos esfuerzos culturales se entienden si se toma en cuenta la realidad de la gestión cultural de los municipios del área metropolitana distintos a Medellín. En ellos los presupuestos culturales y las dinámicas de su adjudicación suelen estar vinculados con la voluntad de un funcionario y no tanto con políticas públicas de largo alcance. Al respecto dice Hildebrando: “La cultura en estas ciudades tiene un camino bastante complejo. Primero, porque los recursos que se destinan a la cultura son muy bajos siempre. Hay muchos procesos comunitarios en los barrios más marginados que se mueren por falta de oportunidades. No podemos decir que las cosas no hayan mejorado, sería faltar a la verdad. Pero han mejorado con mucha lentitud”.

A pesar de ese ambiente poco propicio, Hildebrando y los miembros de Tecoc son conscientes de la importancia de festivales de este tipo para cambiar la imagen que se tiene de Bello. La apuesta es que el municipio sea conocido a nivel nacional por la oferta cultural que le ofrece a sus habitantes y no solo por las noticias relacionadas con la violencia. Algunas obras de la programación en la siguiente página: www.corporaciontecoc.com