Todo listo en la 13 para el Festival de Teatro Callejero Virtual

Por: Nelson Jaramillo

Parecía mentiras que aquello que llamaba mi atención en los titulares de las noticias de China fuera real en mi país, me costaba creer que se decretara una cuarentena, una encerrona, no poder ser libre.

Escuchando la radio, comunicadores procuraban el no pánico, días después estábamos aterrados, luego adaptados; y el miedo conquistó nuestra existencia. La sobre información y desinformación llegaban a la misma conclusión: no salir. Si sales, te arriesgas, si te arriesgas, te afectas y afectas a los tuyos. Esta pandemia parece un mal chiste, pero no lo es.

Crece el miedo en la mente del contagio, sospechas de todo, hasta de ti, te mantienes en vigilia, mas no es suficiente para tu cuidado, pierdes el sueño y los sueños se nublan de incertidumbre, ¿cuándo me tocará a mi?

Ciudad desolada, calles vacías, extensos silencios, negocios cerrados, angustia y desespero en las calles, necesidades a gritos en medio de la ausencia intermitente.

Los días transcurren iguales, todo es plano, monótono, rutinario y mientras esto pasa aprendo a descubrir en mi y mi familia una dinámica de vida que supera la cohesión tradicional, estamos juntos porque somos felices juntos, nos reímos y nos enojamos los unos con los otros, aprendemos y nos reconocemos, descubro nuevas historias, nuevos gustos, nuevos odios y amores que antes no estaban, o mejor, no percibíamos.

Y la virtualidad se convirtió en el salvavidas de no aislamiento, reuniones de amigos y familias, hasta fiestas virtuales he experimentado, paños de agua tibia para no desesperar. Más madre nodriza, en especial, para no olvidarnos y reconectarnos en nuestra nueva realidad.

Creo que he sobrevivido, pero esto aún no acaba. ¡Qué sería de mí, si no fuera por la pandemia!