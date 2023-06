Reggae Dancehall Fest, un evento para bailar y acercar el mar a Medellín

La idea del Reggae Dancehall Fest se le ocurrió a Laura tras dos hechos: el fin del Jamming Festival y un crucero que ella hizo de Miami a Kingston, organizado por los hijos del mítico cantante de I Shot The Sheriff. El Jamming —más allá del escándalo por su abrupta cancelación— fue un espacio de encuentro para los amantes de los ritmos jamaicanos. Su cancelación, de alguna forma, dejó huérfana a una comunidad que en los últimos años no ha hecho cosa distinta a crecer en las grandes ciudades. Ahí Laura vio una oportunidad. Por su parte, el viaje marítimo organizado por los hijos de Marley le dio una idea de la forma de materializar esa intuición cultural: un evento con mucha música que rompa las maneras convencionales de bailar.

Laura está convencida de las profundas conexiones que hay entre la isla de Bob Marley y Antioquia, en particular la región del Urabá. Esos vínculos han hecho que los medellinenses no solo bailen dancehall o se muevan al compás del reggae sino que, más importante aún, se nutran de las filosofías y las narrativas culturales que dan piso y norte a estos géneros musicales. Y para demostrar la validez de esa idea se toma las trenzas afro que luce y dice: “Es por esta música que yo, por ejemplo, luzco este peinado. Es por estos géneros que la gente luce pintas o se dedica a los vinilos”.

El dancehall marca una enorme diferencia con los ritmos tradicionales de la ciudad. En el porro, la salsa, el tango y el reguetón el baile es un asunto de parejas, de dos cuerpos que desatan la gramática del movimiento. Por el contrario, el dancehall es colectivo, es de unirse a un cuerpo múltiple que no evalúa la destreza de sus miembros. “Esta es una manera distinta de vivir la música”, dice Laura. Una manera que, la verdad sea dicha, no la ha tenido fácil para abrirse camino en una ciudad gobernada por el reguetón. “La gente se pregunta por qué cobramos la entrada al Festival. Y lo hacemos porque no solo hacemos un evento de entretenimiento, también realizamos un acto cultural, un proceso formativo”.

Y sí: además del baile propiamente dicho, el Reggae Dancehall Fest tiene un componente pedagógico que incluye la visita de Nick Overload y Racquel Cauttion, bailarines urbanos de Kingston, y clases para expertos y aficionados al dancehall. También habrá una charla dedicada a las trenzas y la narrativa que se esconde en las cabezas de las mujeres afro.

Las aspiraciones de los organizadores de este Festival son las de convertirlo en un evento nacional. Desde ya planean que la próxima edición se realice en San Andrés y Santa Catalina. Con ello pretenden que los colombianos volvamos la mirada a un territorio rico en sonoridades y sabrosura del mar.