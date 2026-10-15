El Festival Agroecológico trae el campo antioqueño a Medellín

El sábado 17 de octubre, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m., la plazoleta del barrio Carlos E. Restrepo, en Medellín, recibirá el 18° Festival Agroecológico, donde 40 iniciativas campesinas de distintos municipios de Antioquia venderán sus productos y compartirán sus saberes. Es un festival que nació hace 30 años en las montañas de San Cristóbal, uno de los corregimientos de Medellín, y que esta vez baja a la ciudad. En el mercado encontrará café, cacao, miel, semillas, plantas medicinales, plántulas de árboles nativos, hortalizas, frutas, jabones artesanales, tortas, dulces de frutas y pan de masa madre, entre otros productos. Además, habrá talleres, conversatorios, espacios de trueque y presentaciones de músicas campesinas y de los Andes. El festival es una iniciativa de la Corporación Ecologista y Feminista Penca de Sábila, una organización sin ánimo de lucro de Medellín fundada en 1988. Esta edición se hace en alianza con la Fundación Mi Sangre, que en Medellín ejecuta Futuros Urbanos, un programa global que impulsa sistemas alimentarios más resilientes, regenerativos e inclusivos.

De las montañas de San Cristóbal a la ciudad

La historia empezó en la vereda San José de la Montaña, en San Cristóbal, donde la corporación acompañaba a familias campesinas en la transición a la agroecología, una forma de producir alimentos en equilibrio con los ecosistemas, preocupada por el efecto de los agroquímicos en su salud. De ese proceso salió en 1996 el primer festival, que hasta 2017 tuvo 17 ediciones en San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas. “Lo hicimos para enlazar la producción campesina en transición agroecológica y también para celebrar y reconocer la economía, la cultura y la vida campesina de los corregimientos de Medellín”, le contó a El Colombiano Lina Mondragón, directora de la corporación. Para ella, el festival es también una forma de defender la ruralidad de la ciudad. “Medellín tiene el 70 % de su territorio rural, pero la población campesina se mantiene atrapada dentro de una ciudad que crece sin límites y de la idea de que para conservar los territorios se necesitan bosques sin gente”, afirmó.

Por eso este año decidieron traerlo a la zona urbana y abrirlo a asociaciones campesinas y colectivos ambientales de otros municipios de Antioquia, y a organizaciones de la ciudad que trabajan con huertas y pacas biodigestoras, una técnica para convertir residuos orgánicos en abono. La idea es abrir la conversación entre el campo y la ciudad alrededor de la soberanía alimentaria. “No solo se trata de la seguridad alimentaria, es decir, de tener los alimentos mínimos para subsistir, sino de preguntarnos de dónde vienen esos alimentos, si son nuestros, si los producimos nosotras y de qué manera”, explicó Mondragón. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El sábado, la invitación es a conocer a quienes cultivan lo que llega a la mesa de la ciudad y llevarse a casa algo más que un mercado. La programación completa está en el Instagram de la corporación, @cor.penca.

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