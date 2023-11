El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes dio a conocer los nombres de los tres ganadores de los Premios Nacionales de Literatura 2023. Este año se premiaron un libro inédito de cuento, escrito por mujeres; un libro de cuentos y un libro de poemas. En la primera categoría el laurel lo recibió María Antonia León, por su trabajo Las ballenas son más sutiles. En la línea del libro de cuentos, el ganador fue Luis Miguel Rivas, por Malabarista nervioso. Y, para cerrar, el premio en poesía lo recibió Fadir Delgado, por La temperatura exacta del miedo.

María Antonia León nació en Manizales en 1985. Ha publicado el poemario El aparato que late y la novela El oráculo térmico, que fue publicada por Planeta y recibió por este último libro el VI Premio Bienal de Novela Corta Roberto Burgos Cantor. El jurado que le dio el reconocimiento a León estuvo conformado por Luis Noriega, Andrea Mejía y Luz Mary Giraldo. “Me siento conmovida y profundamente agradecida. Cada tanto pienso que es un sueño, pero en realidad, es la materialización de muchos años de trabajo en el campo literario; el resultado de una exploración de las técnicas narrativas y de una experimentación con las estructuras y posibilidades del lenguaje”, dijo la autora, según el comunicado del ministerio.

Por su parte, Luis Miguel Rivas nació en Cartago, Valle, pero su carrera literaria la ha realizado en Medellín y en Buenos Aires. El Fondo Editorial Eafit ha publicado Los amigos míos se viven muriendo y Tareas no hechas. Con Planeta ha publicado Era más grande el muerto, Más tareas no hechas y Malabarista nervioso. El jurado que le otorgó el premio estuvo compuesto por Socorro Venegas, Elkin Restrepo y Mario Jursich.

“Me siento muy contento, pero es una felicidad matizada con cierto nerviosismo, porque como no estoy acostumbrado a ser el ganador de algo, me demoro para creerlo y en esa demora me pongo un poco nervioso. Este premio para mí es muy importante, supongo que por las mismas razones que lo sería para cualquier otro escritor o artista: por el hecho de que su obra haya sido escogida por un grupo de especialistas, altamente calificados y competentes entre un montón de obras de alta calidad”, dijo Rivas.