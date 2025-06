Una exposición para vernos en el espejo de la obra de Francisco Antonio Cano

Pero no sólo celebra. La creación del gesto es una invitación a preguntarse cómo opera la mirada, cómo se construye la identidad, las ideas que tenemos de nosotros mismos y de los demás.

Entre las más de 380 obras que incluye la exposición hay retratos de empresarios, políticos, escenas de guerra, imágenes religiosas, paisajes, flores, desnudos, mujeres, vagabundos, hasta Cosiaca. Está por supuesto Horizontes, el cuadro original, que fue donado al museo por al familia del expresidente Carlos E. Restrepo, pero hay también cuadros que hacía para su familia y amigos, que no firmaba como Cano, sino como Canito. Obras que se hicieron juntas pero que llevaban años dispersas en diferentes colecciones. Está allí Cano, en casi toda su extensión, y está la ciudad y las preguntas por hacer.

El viernes, mientras los encargados del montaje etiquetaban y ubicaban en las paredes marcos grandes y pequeños, Juan Felipe recordaba: “Mi madre no conoció a mi abuelo porque él murió en marzo de 1935, y mi mamá nació en enero de ese año. Hay una foto, pero no la encuentro. Preciosa esa foto: era mi abuelo Cano con mi mamá recién nacida”. Le pregunto si en algún momento tuvo buena relación con sus tíos, nietos del maestro: “Sí, claro. Incluso en este espacio hay algunas piezas que eran del hijo, es decir, de mi tío Adolfo”.

La misión de Juan Felipe por empujar –usa esa palabra– la obra del bisabuela adquirió en realidad en los años ochenta: “En ese momento, mi mamá aún vivía, pero era lo de ella, no mío. Entonces, había algunas piezas con problemas legales, pero muchas piezas de la obra estaban intactas. En los 80, cuando vivía en Colombia, conocí a Edgar Negret. No éramos amigos, pero lo conocía. Un día, fui a verlo y le mostré un fólder con dibujos. Le dije: ‘Maestro, tengo estos dibujos y quiero hacer algo con ellos, ¿qué opina?’. Él los miró y me dijo: ‘Inauguramos mi galería con una exposición del maestro Cano’. Y así comenzó todo.

Fue la abuela de Juan Felipe, nuera de Cano, quien salvó las obras, las enmarcó y cuidó con esmero. Ella fue quien se encargó de todo después de la muerte del maestro. “Mis padres se separaron en 1966 y recuerdo que un día llegué a la casa de mis abuelos en Bogotá y era una casa llena de cuadros, todo estaba colgado. Recuerdo que allá vi por primera vez un cuadro que fue vendido al Museo Nacional, cuadro de Acevedo Bernal, donde mi abuelo aparece parado con la paleta. Es un cuadro muy hermoso, que seguro ya lo han visto en varias exposiciones. Ese cuadro estuvo en la sala de mi casa”.

Después de la exposición con Negret, Juan Felipe exhibió los dibujos de su bisabuelo en la Cámara de Comercio de Medellín. Y hace un par de años el Museo Nacional tuvo un espacio al que nombró La mano luminosa, aunque lo que trae ahora el Museo de Antioquia es una muestra mucho más completa, con una curaduría que duró años, un esfuerzo casi obsesivo por encontrar procesos de dibujo y pintura en medio de papeles que parecían no tener orden.

“Esta es exposición más completa que hemos hecho hasta ahora, porque la colección es mucho más grande. Esto se debe a que ahora tengo en custodia la herencia de mi tío Adolfo Cano, y parte de su obra está aquí, en esta exposición. Otra parte había quedado en manos de mi tía Margarita, pero ella tuvo que vender algunas piezas. Yo mismo tuve que vender cuadros, y me dolió mucho, pero en ese momento era necesario. Afortunadamente, los compró el Museo de Antioquia, sé que están en buenas manos”.

Juan Felipe camina por las salas con una camiseta del Museo de Antioquia nuevísima, blanca. Habla en un acento de latino que llevaba décadas en Estados Unidos. Heredó además de las pinturas, la nariz del maestro y las maneras elegantes. Hay una particularidad de los familiares de los artistas: tienen una urgencia porque nadie pierda detalle. Pasamos por cuadros y dice: “El curador se enteró de que en estos cuadros, mi bisabuelo pintó a la misma mujer”; son cuatro: una mujer desnuda de frente, de espaldas, de lado.

Pasamos por unas flores (Cano les llamaba “los almuerzos”: dibujaba rosas para vender rápidamente y juntar para las necesidades urgentes) y el bisnieto señala algunas dedicatorias efectistas, coquetas, y reímos viendo en esa grieta el lado común del pintor que hizo una oda de una antioqueñidad que se expandió por otros departamentos, que colonizó, que se hizo mito.

No hay otra cara mejor para mirarse que en las pinturas de Cano ahora que Medellín cumple 350 años.