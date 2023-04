Dibujos, esculturas y más obras colombianas llegan a EE.UU. para reflexionar sobre el país

El río como depositario de la vida. El río visto como cartografía en los dibujos y pinturas de Wilmer Useche. El río también está plasmado en la propuesta “Ley de Páramos” de Santiago Vélez, una serie de videos grabados en el páramo de Belmira en Antioquia, imágenes en las se observa el recorrido del agua, esa agua que se aglomera en pequeños lagos, se mete en los conductos, se inserta en la mina y sale como lodo.

“He logrado una proximidad con el territorio, me adentro en estas realidades, las conozco de cerca para entender estas lógicas. Me interesa mucho investigar la incidencia de las minas en la contaminación de las aguas, ya se comprobó que Colombia tiene todos los ríos contaminados por mercurio y esto tal vez un minero artesanal no logra dimensionarlo”, dijo Vélez.

El río como espacio simbólico a partir de la relación con los objetos de las personas desaparecidas en los ríos. Así lo muestra la artista visual caleña Erika Diettes en “Río abajo”: fotográfica impresas sobre cristal de prendas de vestir que las víctimas conservaban de sus familiares asesinados o desaparecidos, que luego fueron llevadas a estudio para lograr en un ambiente casi aséptico un diálogo íntimo, sereno, delicado. Por eso también el río como tumba.

“‘Río abajo’ habla sobre el duelo, el duelo en este caso suspendido que es la forma como se denomina el duelo por desaparición forzada. Estas obras son prendas de ropa que me prestaron los familiares y dolientes que siguen buscando entre los vivos y entre los muertos a sus seres queridos”, contó Erika.