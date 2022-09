Eso también es el resultado de una política pública en México...

“Claro. El Fondo puede ser lo que es porque es una institución cuyos presupuestos se dedican una parte grande a la promoción de la lectura. El Fondo en México tiene un millar de salas de lectura voluntarias en la zona centro y diez mil en el resto del país. Hay todo un trabajo en esto”.

Entonces, el Fondo no es un negocio...

“En el estricto sentido de la palabra, no. Ahora, tampoco es una institución que goce la perdida. Tratamos de ser rentables”.

Para que eso sea posible se requiere una tradición, la iniciada por José Vasconcelos...

“Sí, pero esa tradición se había perdido. Los cambios de gobierno hacia gobiernos progresistas favorecen para ir hacía lógicas de fomento de la lectura. Estamos en tratos con decenas de ministerios de cultura, asociaciones civiles, universidades. Buscamos proyectos comunes de fomento de la lectura”.

¿Cómo las editoriales pueden tejer otra manera de leer en América Latina?

“Tenemos que construir puentes, y los puentes no se construyen fácilmente porque esta es una inercia que ha dominado al mercado. El best seller anglo entra por la vía de las transnacionales con más facilidad que el libro del novelista del país de al lado. Hay que crear una estructura de contacto. No es fácil construir una colección latinoamericana de ficción, aunque sí es fácil apoyar nuestras colecciones de divulgación de la ciencia. En literatura cuesta mucho más trabajo colocar a un autor desconocido. En este viaje a Colombia tomé contacto con tres proyectos para publicar a escala latinoamericana a autores colombianos. No es gran cosa, no me parece suficiente”.

¿Quiénes son?

“Hasta que los contratos no estén firmados no los digo. Mi mamá decía ‘no puedes andar contando cosas’”.

