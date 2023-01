“Yo no he podido despegar del lugar donde nací; vivo dando vueltas. Es importante para mí, y creo que para todo ser humano, el momento en que uno abre los ojos y ve por primera vez y escucha. Eso queda impreso, y ahí están, en mis primeras experiencias: los animales, el amor, el descubrimiento del amor, la muerte y el descubrimiento de la muerte”.

Benavides quiso hacer esta entrevista en una hora fresca del día, para que la conversación fluyera mejor. “Uno no empieza a pensar sino después de las cinco que ya llega la brisa”, explica, aunque en Cali hace un enero “frío”. Acordamos hacerla a las 8:00 a.m., a pocos días de su participación en el Hay Festival Jericó, organizado con el apoyo de Comfama, donde este sábado leyó poemas del libro “Por sombra la luz” (Seix Barral, 2021), una antología de toda su obra con selección y prólogo de la escritora Andrea Mejía.

Horacio Benavides (1949), autor de más de diez libros de poemas, lleva cerca de un año sin escribir. No se trata de un “bloqueo”, como diría un autor temeroso de la página en blanco. No hay ansiedad en esa no escritura, sino, más bien, paciencia y contemplación; al fin y al cabo, al poeta nacido en Bolívar, Cauca, lo rodean los poemas que “realmente” le “interesan”: los de los poetas que admira.

u obra es muy visual, y usted estudió Artes Plásticas en el Instituto Departamental de Bellas Artes, de Cali. ¿Por qué escogió esa carrera? ¿Tiene alguna relación con su escritura?

“No sé si la escogí, de pronto se me apareció. Yo había notado en el colegio que tenía una especial habilidad con las manos, tanto para modelar como para dibujar y pintar. Al llegar a la ciudad descubrí que existía esa carrera. Esto es lo mío, dije. Y entré a estudiar, hice tres años y no terminé porque me sacaron. Eran tiempos de revueltas estudiantiles, y fui sacado por mi participación en ellas. Fueron años muy importantes, había una efervescencia de pensamientos diversos, literatura, teatro, poesía, el nadaísmo empezando. Y pues la pintura, la imagen, tienen que ver mucho con la poesía, con el sonido. Son dos formas del lenguaje que veo cercanas”.

¿Cómo vivió las protestas del 2021 en Cali durante el paro nacional que dejó cientos de denuncias de muertos y desaparecidos?

“Tenía la idea de Cali como un lugar de clima caliente que llamaba a no pensar, a dejar pasar las cosas, como si el calor nos adormeciera un poco. Eso me distanciaba de la ciudad, de alguna manera tenía un prejuicio. Y entonces aparecen estas manifestaciones tan grandes, en las que los jóvenes viven el lenguaje y la imagen de una forma particular. Por ejemplo, las arengas que lanzaban los jóvenes eran muy creativas, y una de las cosas que me llamó más la atención, sobre todo en las primeras manifestaciones que se hicieron antes del 2021, fue que muchos de esos grupos eran de mujeres creando canciones y arengas. Y participaban no solamente los estudiantes, como ocurrió a finales de los 60 y 70, que eran marchas fundamentalmente estudiantiles. Acá participó una cantidad muy amplia. Se escuchaban cosas creativas, aparecían grupos danzando, estaba el arte unido a la protesta, y el lenguaje vivo creciendo. Entonces, dije, esta ciudad no la conocía. Aquí, donde parecía que no había nada, que la gente estaba adormilada, realmente se estaba produciendo un fenómeno de creatividad que me parecía admirable”.

Ya que nos referimos a la violencia, sus poemas me recuerdan a María Mercedes Carranza, particularmente en “Canto de las moscas”, una serie de poemas cortos sobre la violencia del país. Ambos comparten una escritura sencilla, breve, luminosa. Hábleme de la relación entre poesía y violencia: ¿cómo escribir poesía en un país tan violento?

“Creo que todas las cosas, para que aparezcan en la poesía, deben tener su tiempo, y la violencia nos ha dado un tiempo larguísimo. Toda mi vida ha estado la violencia, ya sea escuchada o vista de cerca, ya sea que me manchara directamente. Eso se fue concentrando. Y siempre quise escribir sobre eso pero no se me daba, no aparecía nada, y, al fin, pasados los años, apareció. Hay experiencias que he contado, como en mi niñez, cuando unos tolimenses llegaron a casa de mi padre pidiendo refugio. En el Tolima había una violencia fuerte. Vivir eso es importante, pero decirlo no es fácil. Creo haber podido hacerlo, no sé qué tan acertadamente, como lo hice en mi libro ‘Conversación a oscuras’”.

Le ha dedicado varios poemas, quizás los más impactantes de su obra, a su hermano menor, Javier Benavides, que fue asesinado...

“Ese acontecimiento nos ha pasado a tantos. Mi hermano vivía aquí cerca de Cali, en el campo, en el corregimiento de La Elvira. Vivía integrado completamente con las personas y la cultura del lugar, participaba en sus fiestas y era músico. Fundó la Biblioteca de La Elvira. Él pensaba que esto había que cambiarlo, porque tenemos un país injusto. Alguien pensó que una persona así no era conveniente en este espacio, y lo ajusticiaron. Muy doloroso. Mi hermano tuvo sueños premonitorios días antes de morir, casi narran lo que le iba a ocurrir luego”.