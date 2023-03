El pandebono ya había ocupado la cuarta posición en el 40 Things To Try In 2023, un listado que a diferencia del actual valoró los mejores panes, jamones, cafés, snacks, carnes, salamis y quesos.

Le puede interesar: ¿Cuál es la diferencia entre una pizca y un tris de sal? Una guía para cocinar con precisión

El periodista Lorenzo Villegas explica que Taste Atlas, recopila la información que los viajeros le envían y van alimentando una base de datos, de donde salen los listados de las más pedidas o las que más gustan. “Es algo muy subjetivo, chévere que se ve reflejado Colombia”.

¿Qué evalúan?

Sobre el escalafón Best-Rated Dishes in the Americas, publicado el fin de semana, Taste Atlas no entregó mucha información más allá del listado y no queda muy claro realmente lo que evalúo, porque aparecen técnicas como el asado, con platos como la lechona o el mole; salsas como el guacamole y genéricos como la hamburguesa y los tacos.

Al critico y cocinero Juan Pablo Tettay le parece complejo el listado, en especial en el tema de los tacos, porque “hay miles”. Además, ponen en la lista carnitas y cochinita pibil, que son carnes que se comen en tacos”.

Le puede gustar: ¿Qué tal unos macarrones de coco? Ideas de postres para comer sin remordimiento

Igualmente, le parece curioso que el pandebono esté por encima de otras cosas, queja que es reiterativa en la cuenta de Instagram en la que se publicó el top.

En la página web de Taste Atlas destacan que los listados salen de las evaluaciones de cada uno de sus usuarios.

El pandebono recibió una calificación de 4,8, la misma que el asado y la picanha, que ocuparon el primer y segundo lugar, respectivamente. En la reseña destacan que es tradicional del Valle de Cauca y que está hecho base de maíz, almidón de yuca, cremas y quesos.

De la lechona (puesto 16) explican que es un plato tradicional que consiste en un “cerdo entero asado relleno de cebolla, chícharos, papas, hierbas frescas y varias especias. El cerdo se asa durante mucho tiempo hasta que la carne esté tierna y suculenta”.

Para Villegas es muy curioso que aparezcan el pandebono y el pandequeso, que en muchas regiones del país la preparación es la misma, con excepción del hueco del segundo. “A lo mejor se trata del mismo producto en la misma lista, que los usuarios no tiene muy bien diferenciado”.

Las diferencias

La docente y cocinera Rosahelena Macía al explicar las diferencias entre pandebono, pandeyuca, pandqueso y almojábana dice que los cuatro son amasijos que se hornean y son a base de maíz, a excepción del pandeyuca, que proviene del tubérculo.