Y no se trata de la obra cualquiera de un artista cualquiera: la escultura es —para Camilo Castaño, curador asistente del Museo de Antioquia— la más brillante e inteligente que hay en la ciudad. Carlos Uribe —curador jefe del mismo museo— comparte la apreciación, e incluso la lleva más allá al afirmar que Muro abriéndose es la “escultura urbana más significativa que se ha realizado en la ciudad, y sin duda, en Colombia”.

Las paradojas del arte: Muro abriéndose —de Eduardo Ramírez Villamizar— está ahí, expuesta para quien atraído por el color detenga la marcha y levante la mirada. No hay que ir a un museo para verla. Su sala de exhibición es un muro exterior del edificio Centro Fabricato-Colseguros, en Maracaibo con Avenida Oriental.

Y, sin embargo, a pesar del valor estético y patrimonial de la obra, Muro abriéndose es un dolor de cabeza para los copropietarios de Centro Fabricato-Colseguros. Ellos son los encargados de velar por su conservación, los responsables de pagar las intervenciones de pintura y lavado y, por lo que cuenta Alison Araque Echavarría, administradora del inmueble, no están muy dispuestos a hacerlo.

De una obra vital para comprender la historia del arte colombiano, Muro abriéndose se ha transformado en una carga, en un “elefante blanco”, afirma Araque Echavarría. Ha sido tan así que la administración del edificio le ha enviado dos cartas a la secretaría de cultura ciudadana de Medellín: la primera —fechada en julio de 2021— con el objetivo de donar la obra; la segunda —de enero de 2022— con el expreso pedido de autorización de retirarla porque “se ha vuelto insostenible para la copropiedad (...) carecemos de los recursos necesarios para su conservación”, se lee en el documento. En ambos casos las respuestas fueron no: la secretaría no cuenta con el dinero para hacerse cargo de la obra y no es la entidad pertinente para dar luz verde al desmonte.

Entre 1975 y 1992, un acuerdo municipal estimuló el florecimiento del arte en espacios públicos. La norma estableció las condiciones en las que los constructores debían dotar los edificios con obras de arte plástico. En ese contexto, los constructores del Centro Fabricato-Colseguros le encargaron a Ramírez Villamizar una escultura de grandes dimensiones: veinticuatro metros de altura y once de ancho. A partir de sus materiales, la pieza interpela, cuestiona. Recuerda una verdad de a puño: la ciudad es una construcción imaginaria, un cruce de caminos de distintas narrativas: las de la economía, la historia, la política. En palabras de Uribe, la obra se encarga de no dejarnos olvidar que “la ciudad muta, está viva y se transforma permanentemente”.