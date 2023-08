Mi intención en todo caso fue relacionar, a nivel literario, esos episodios. No tuve la intención de contar mi vida, sino que estos episodios de mi vida tienen cierta relación y hablan de ciertos temas que me interesan. Son temas que me interesan también como lector. Entonces, ya en algún momento dejó de tratarse de qué era lo que había vivido yo y se trató de qué era lo que necesitaba el texto”.

¿Cuál fue el origen de ese trabajo de escritura?

“Yo escribía horóscopos que publicaba, primero en Twitter y después en la página de la revista Arcadia, cuando todavía era Arcadia. Fue un horóscopo que tuvo cierto éxito, una buena recepción. En algún momento me cansé de eso y se me ocurrió que podía hacer una compilación de horóscopos. Esa fue la primera idea que tuve de un libro. Luego se me ocurrió que podía hacerle un marco narrativo a esos horóscopos, es decir, contar la historia de alguien que no sabía nada de astrología, pero empieza a escribir horóscopos para enviarle señales a un amado.

Me doy cuenta de que a esa historia le caben muchas más cosas, es decir, en el mismo texto empiezo a abrir por ahí caminos y me doy cuenta de que el libro que quería hacer no iba a ser ni tan corto ni iba a tratarse en realidad de los horóscopos”.

¿El libro hace parte del boom queer?

“No creo que el proceso de la escritura venga acompañado del pensamiento de esto va a encajar o hace parte de tal movimiento que está sucediendo. Hay maneras de leer el libro que tienen que ver con eso que mencionas, porque este narrador se enamora de hombres. Sin embargo, ahí hay un estudio del deseo. También hay la identificación del niño con la madre. Sí sabía que lo que estaba contando no hace parte de ciertas narraciones tradicionales en el sentido de la orientación sexual, pero no era algo que me preocupara demasiado al escribir. Me interesaban más los temas del deseo y de esas relaciones de un hijo con una madre”.