La de Juan Luis Mejía Arango es la memoria de Antioquia. Su trayectoria pública está enlazada con momentos e instituciones de la cultura de Antioquia. Por eso y por su cercanía con el novelista Manuel Mejía Vallejo no sorprende que haya sido el antologista Coplas de amor llevar , un libro de versos del autor de Aire de Tango, con el que el sello editorial de Eafit pretende prender los motores del festejo del centenario del escritor. El volumen tiene en su portada la silueta de Mejía Vallejo y en una de sus primeras páginas su firma.

La figura de Mejía Vallejo ha pasado a los libros de texto en su faceta de novelista, sobre todo por haber recibido en 1964 el Nadal y en 1988 el Rómulo Gallegos. Coplas de amor llevar es una forma para volver la mirada al trabajo lírico del autor antioqueño que nació el 23 de abril de 1922 en Jericó. El libro toma coplas incluidas en Las prácticas para el olvido y Soledumbres, títulos que en su momento tuvieron una circulación restringida. Mejía Vallejo escribió copla en la variante rendondilla –en la el primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero– y dejó inédito un conjunto picaresco titulado Coplas para que me lleve el diablo.

Publicidad

La sencillez formal de las coplas no es un obstáculo para la exploración de temas de calado. Una de las incluidas en el volumen aborda la desolación que queda en el amante tras la partida del amor: “De mí mismo me salí/ cuando solo me dejaste./ Como todo lo llevaste/no encontré nada de mí”. Ese espíritu popular tiene un pariente cercano en la trova, que dio vía libre al ingenio repentista y pícaro de los antioqueños.