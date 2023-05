Mister Floyd viene a Colombia: fecha y precios del concierto de Roger Waters

Esta gira —en la que el bajista y compositor de la mítica banda inglesa Pink Floyd interpreta las canciones emblemáticas de los discos The Wall, The Dark Side of the Moon y Animals— es uno de los eventos musicales más importantes de 2023.

Según el comunicado oficial, el concierto incluirá canciones de la etapa de Waters al frente de Pink Floyd y también de su carrera en solitario. “El espectáculo incluye 20 canciones clásicas de Pink Floyd y Roger Waters, entre ellas: Us & Them, Comfortably Numb, Wish You Were Here y Is This The Life We Really Want?”. Además, en cada show Waters toca la nueva canción de su repertorio: The Bar.

Como es usual en estos conciertos, habrá una preventa de boletas, que irá desde el 31 de mayo a las 9:00 a.m. hasta el 1 de junio a las 11:59 p.m. Luego estarán disponibles para el resto de los amantes del rock progresivo.

Los precios de la boletería, incluyendo el servicio, son así:

Gradería Zona $293.000

Platea Posterior $374.000

Gradería Zona 5 $410.000

Gradería Zona 4 $585.000

Gradería Zona 3 $702.000

Platea Delantera $761.000

Gradería Zona 2 $819.000

Gradería Zona 1 $936.000

Un dato de no menor importancia es que el Coliseo Live queda en las afueras de Bogotá, más precisamente en la zona rural de Cota, un municipio a cuarenta minutos de la capital.