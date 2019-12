Tom Holland, de Spiderman a científico

El actor de 23 años ha sido tendencia en estos días al publicar, a través de su cuenta de Instagram, unas fotografías suyas en algunos de los parajes del Parque Tayrona, en Santa Marta, ciudad en la que se grabó la cinta Z, La ciudad perdida, de 2015 y cuya base fue la capital de Magdalena. La imagen generó alboroto en los fanáticos del actor quienes pensaron que estaba pasando vacaciones en el país.

Holland se encuentra actualmente trabajando en la nueva película de los hermanos Russo, (los mismos de las últimas de Avengers) llamada Cherry, cuya trama está centrada en los robos de los bancos.

Mientras termina su nuevo filme, el británico habló de su participación en Espías a escondidas, producción animada que se estrenará en las salas de cine el próximo 25 de diciembre. (Ver protagonistas).

Su personaje interactúa con Lance Sterling, ¿Cómo fue el trabajo junto a Will Smith, quien interpreta el papel de Lance?

“Lance Sterling es un superespía. Es el James Bond, el Ethan Hunt del mundo que hemos creado. Es más sofisticado que cualquier otro personaje, pero tiene muchas falencias, pues le cuesta mucho trabajo acercarse y crear lazos con otras personas. Lo que hace Walter, mi personaje, es demostrarle que la vida es mucho mejor cuando tienes a alguien a tu lado, así que abrir tu corazón a las personas y ser amistoso es mucho mejor que cerrarse y no dejar que nadie se te acerque”.

¿Qué es lo que más le gusta de la película?

“Que transmite un buen mensaje a los niños. Enseña que la violencia no es la respuesta, y que la amistad es más importante que todo lo demás. Pienso que es una buena cinta para que los chicos la vean y se ilustren sobre ciertos temas del mundo real, pero también para que sientan que tienen amigos, que Lance y Walter son amigos entre sí y de ellos mismos (los niños) también”.

¿Qué diferencias encuentra entre su personaje y el de Will Smith?

“A Lance (Smith) claramente le encanta la acción, dar palizas, estar en peleas y ser un superespía, mientras que Walter (Holland) es más el tipo que quiere ayudar a las personas y hacer el trabajo, pero de una manera en que no haya víctimas. Tiene un dispositivo llamado ‘Escarcha de Gatito’ que básicamente hace explotar escarcha por todos lados, y se supone que calma a la gente a tal punto que ya no quieran hacer cosas malas. En cambio, Lance solo quiere una granada. Es muy divertido ver esa dinámica entre Will y yo, en la que estamos discutiendo sobre si debemos usar una granada o una mancha de aceite, la ‘Escarcha de Gatito’ o el abrazo inflable, todo este tipo de artefactos curiosos”

Se habla bastante de las palomas en la cinta...

“Las palomas tienen visión de 360 grados y pueden ver la luz ultravioleta, eso lo descubrimos haciendo la película. Igualmente, pueden ver en cámara lenta, y siempre están en grupo, uno nunca verá una paloma sola, siempre estará con muchos compañeros. Son vistas con un poco de asco y en algunos lugares hasta se consideran como ratas con alas, pero hay algunas que son hermosas. Tengo una anécdota con las palomas. En la casa de mis abuelos y se me rompió el corazón hace poco cuando me enteré, había escuchado toda mi vida un sonido animal y pensé que eran búhos pero no, eran palomas. Pensaba que el sonido que escuchaba afuera eran búhos, y le había contado a todo el mundo que tenían muchos búhos allá, pero no. Eran palomas”.