The Idol, del director de Euphoria, es destruida en críticas en el Festival de Cannes por su contenido pornográfico

The Idol, la producción de HBO que se estrena el 5 de junio este año y dirigida y protagonizada por Abel Tesfaye, creador del artista The Weeknd, recibió fuertes críticas en el Festival de Cannes luego de que algunos espectadores pudieran verla antes de su estreno.

Uno de los comentarios más polémicos fue el de Kyle Buchanan, crítico de The New Times, quien se manifestó en Twitter: “The Idol o 50 sombras de Tesfaye: Una odisea de Pornhub protagonizada por las areolas de Lily Rose Depp y la cola de rata grasienta de The Weeknd. Me encanta que esto ayude a lanzar el cambio de marca de HBO Max, ¡debería encajar muy bien junto a House Hunters!”

La sinopsis cuenta la historia de Lily-Rose Depp (hija de Vanessa Paradís y Johnny Depp) que interpreta a una estrella del pop que inicia una perturbadora relación con Tedros (Tesfaye), un enigmático propietario de un club nocturno de Los Ángeles y quien es líder de una secta moderna.

La serie escandalizó por su alto contenido sexual, catalogándolo como pornografía, “incluso para los estándares de HBO”, como explicaron en Indiewire.

Esta polémica se remonta a hace un año cuando en abril de 2022 Amy Seimtez (The Girlfriend Experience) fue contratada para dirigir los episodios de la serie y al poco tiempo -luego de haber rodado cuatro capítulos- anunció su retiro junto al de Suzanna Son (Red Rocket), una de las protagonistas.

Al parecer, según documentó Deadline, sus retiros fueron por las diferencias creativas con The Weeknd, ya que estaba descontento porque la serie tenía “una perspectiva muy femenina” por lo que la dirección se la dieron a Sam Levinson.

La revista Rolling Stone también se refirió sobre la serie en marzo de este año cuando dijeron que “ha aumentado el contenido sexual y los desnudos, superando con creces a lo visto en Euphoria”

Lovia Gyarkye de The Hollywood Reporter criticó la serie diciendo que “es más retrógrada que transgresora. Hay pocas veces que la cámara muestre flashes de los pechos o el cuelo de la protagonista”.

Por su parte, Peter Debruge de Variety confesó que “no deberían ser necesarios la degradación y el sufrimiento para hacer más fuerte a la protagonista”, ya que esto hace que parezca “una sórdida fantasía masculina”.