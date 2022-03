Simón Mesa Soto —ganador en 2014 de la Palma de Oro del Festival de Cannes— presentó Amparo, su primer largometraje, a finales de 2021 en el Festival Miradas. En breve, la película llegará a las salas de cine.

La historia registra la fuerza de una madre cabeza de familia que enfrenta los mil obstáculos que la sociedad machista le impone a ella y a sus dos hijos. Lucha contra las batidas del ejército y se sobrepone a las desventuras del amor. EL COLOMBIANO conversó con él, uno de los referentes del nuevo cine antioqueño.

La protagonista de la película es fuerte, ¿qué desafíos le planteó la construcción del personaje?

“No puedo decir que tengo la propiedad para narrar a un personaje como Amparo, simplemente lo intenté basado en lo que originalmente fue la historia, es una que parte de vivencias con mi madre y en ese sentido, eso era lo que me interesaba contar. Así se desarrolló el guión. Esta es una película que partió del interés que tenía de hacer una historia basada en momentos con ella. Este es el resultado de esa aproximación”.

¿Cuánto tardó la gestación del guión?

“Uno en realidad nunca termina de escribir un guión, incluso el día antes de rodar todavía estaba mirándolo, pensándolo. Inclusive rodando se estaba reconstruyendo y después de haberlo rodado. Es un proceso constante. Digamos, la primera versión surgió en 2016, que es una versión con la que uno empieza a buscar financiación. Fueron casi 3 o 4 años de 2016 a 2019 de un proceso casi constante de reescribir, incluso pasó por algunos talleres de escritura y desde muchos aspectos el guión evoluciona”.

¿Cómo fue el proceso de narrar la ciudad?

“Fue una película muy cotidiana de la ciudad, quería que el escenario fuera en un barrio cercano al lugar donde yo crecí. La búsqueda de las locaciones nos llevó a buscar barrios anacrónicos, que conservaran un poco el ambiente de los noventa. Y ahí llegamos a Itagüí, que ha mantenido su esencia muy tradicional. En la mayoría de los barrios en Colombia es muy fácil ver cómo cambian. Por otro lado, está el ejército, a mí siempre me remite al momento en que mi hermano fue llevado al ejército, yo acompañé a mi madre al estadio cuando lo montaron a un camión. Para mí es muy poderosa la imagen de muchas mujeres, personas, madres alrededor de los hijos en un camión cuando los subían. Nosotros construimos el batallón de la película, no es un batallón real. Digamos que todo me remite un poco a mí también como habitante de la ciudad”.

El personaje principal es muy fuerte, casi una Medea que se enfrenta con todo. ¿Cómo fue la escogencia de la actriz?, ¿cómo fue ese clic para decir: esta mujer es Amparo?

“Fue un proceso muy largo, la verdad. Fue una decisión muy difícil de tomar porque, obviamente, una primera película es un proceso muy complejo, por lo menos para mí. Es la primera vez que yo hago un largometraje, yo he hecho varios cortometrajes. Un cortometraje, de cierta manera, es más manejable, es más contenido todo. En una película hay mucho más dinero de por medio, muchas más personas, muchos más personajes, más locaciones. Es un proceso en el cual aprendí montones, es una escuela. Y fue una búsqueda extensa para encontrar a Amparo. Yo tenía unas ideas definidas de cierta manera, pero también era como que la misma ciudad nos mostrara quién era este personaje.

Y así dimos con algunas candidatas, hicimos una preselección. Al final pasaron varias potenciales Amparo. Sandra Melissa Torres Pineda tenía una mirada muy poderosa, yo la sentía unas expresiones muy fuertes, yo sabía que la película iba a hacer uso de su rostro constantemente, la película fue constantemente enfocada en ella. Entonces era también muy importante un rostro. Creo que tiene un parecido a mi madre también. Hacer cine es como tomar muchas decisiones esperando que esas decisiones sean las correctas”