“Entre estos SAG y los Óscar hay similitud exacta en una categoría, la de Mejor actor principal, los mismos candidatos para ambos premios: Javier Bardem, por Being the Ricardos; Benedict Cumberbatch, por El poder del perro; Andrew Garfield, en tick, tick...BOOM!; Will Smith por King Richard y Denzel Washington, en The Tragedy of Macbeth”. El favorito para Rivera es Benedict Cumberbatch.

Publicidad

En las demás categorías coinciden en 2 o 3 nominados, “en los Óscar no tuvieron en cuenta por ejemplo a Lady Gaga por Gucci ni a Jennifer Hudson por Respect, en la categoría de Mejor actriz principal en las que hicieron muy buenas interpretaciones”, precisa el crítico. Quizá esta noche sea la del desquite y alguna obtenga su galardón.

La ceremonia

Los premios del Sindicato de Actores se realizarán en vivo este año en el Barker Hangar del Aeropuerto de Santa Mónica. El lugar fue escogido por su tamaño y porque se presta para realizar un evento, aún en pandemia, con todas las medidas de bioseguridad decretadas en esa ciudad y en el estado de California.

Publicidad

En Colombia se verá, la primera alfombra roja del año, desde las 6:00 p.m. por E! Entertainment y la gala se verá en vivo por TNT a partir de las 8:00 de la noche (serán dos horas de transmisión).

Daveed Diggs, Lin-Manuel Miranda y Leslie Odom Jr. abrirán el show. El premio honorífico lo recibirá la actriz Helen Mirren y será entregado por su colega Kate Winslet.

Los nominados, y en especial quienes ganen hoy, pueden servirle de guía para actualizarse o escoger qué ver, si aún no lo ha hecho, antes de los Óscar. Los SAG también incluyen series y actuaciones destacadas que, según el Sindicato de Actores, no se puede perder.

Publicidad

CINE Y LAS TRES PELÍCULAS MÁS NOMINADAS EN LOS SAG

El poder del perro