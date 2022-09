Reseñas de la crítica

De Armas preparó durante meses el papel, y aunque recibió algunas críticas por su acento, su interpretación fue ampliamente elogiada en Venecia.

“Más allá de cómo será recibida la película, Marilyn me cambió la vida”, confesó Ana de Armas en ese festival.

Alejandro Calvo, el crítico de Sensacine España, reseñó en un video tras verla en Venecia: “Me ha parecido una barbaridad (en el buen sentido) (...) Ana de Armas está tremenda, es una pasada. Es un filme muy arriesgado, muy genio en la puesta en escena, en su confección de imágenes, en su retrato desolador del artista y con toques magistrales, me ha parecido increíble, el uso de la música también es impresionante y crea una intensidad que no te lo crees”.

Vanity Fair escribió en su cuenta de Twitter un fragmento de la crítica de Richard Lawson: “Puede que #BlondeMovie sea brutal de ver, pero la película es una reimaginación audaz y compleja de la vida de Marilyn Monroe”.

También David Rooney en The Hollywood Reporter alabó la cinta: “Puede que sientas que necesitas una ducha después de ver Blonde, pero oye, al menos no es una película sosa. En su primer largometraje narrativo en 10 años, el director Andrew Dominik aporta un estilo visual embriagador y una mirada voyerista a la novela de ficción biográfica de Joyce Carol Oates”.

Pero también hay críticas negativas como la que le dio Manohla Dargis en The New York Times: “Lo único que falta en este retrato es, bueno, todo lo demás, incluida la personalidad y la vida interior de Monroe, su inteligencia, su ingenio y su tenacidad; su interés por la política —y su conocimiento de ella—; el trabajo que realizó como actriz y la verdadera profundidad de sus ambiciones profesionales. (Como señala Anthony Summers en su libro “Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe”, creó su propia empresa: Marilyn Monroe Productions, Inc.) Sobre todo, lo que falta es el sentido de lo que hizo de Monroe algo más que otra mujer hermosa en Hollywood: su genio. Al ver “Blonde”, me pregunté si Dominik había visto alguna vez una película de Marilyn Monroe, si había visto su trascendental talento, su brillante ritmo cómico, su fraseo, sus gestos y su gracia”.

Y Leslie Felperin en The Guardian le dio tres estrellas de cinco y escribió en su reseña: “Con una duración de casi tres horas, esta fantasmagórica versión de la vida de la estrella del cine Marilyn Monroe hará por las personas con problemas de espalda lo que su inspiración, la novela de 738 páginas de Joyce Carol Oates, hizo por las muñecas frágiles. Por momentos deslumbrante, conmovedora e intensamente irritante, Blonde es, al final, demasiado, en todos los sentidos”.

