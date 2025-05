¡Ohana! Este jueves se estrena Lilo & Stitch: de qué se trata la película y dónde verla

Además, la nueva versión dura 1 hora y 48 minutos, 20 minutos más que la primera, lo que indica que tendrá nuevas tramas y escenas.

“Aquí, las cosas se mueven a la velocidad de la luz, incluso cuando la película tropieza constantemente consigo misma al intentar tocar la siguiente fibra sensible. Pero hay lo suficiente para lograr una renovación moderadamente divertida, en su mayoría funcional y, a menudo, adorable que probablemente satisfacerá a los fanáticos del original”, escribió Brandon Yu, crítico de The New York Times sobre la nueva cinta.