La historia de La Chica Salvaje comienza cuando la autora Delia Owens —retirada de una exitosa carrera como científica naturalista y autora de numerosos libros de no ficción— quiso escribir su primera novela. “La inspiración detrás del libro, dijo Owens, comenzó cuando yo era niña. Crecí en el bosque, uno de verdad. Mi madre me incentivaba para que me adentrara en este lugar. Ella quería que llegáramos tan lejos como nos fuera posible. Si te adentras lo suficiente, a solas, y no hay ahí nada más allá de tu presencia y la de la naturaleza”.