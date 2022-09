“Internet se alimenta a sí misma y no siento la necesidad de contribuir más”, se limitó a agregar la realizadora en la rueda de prensa al referirse a los rumores, también calificó a Pugh de “una fuerza”. “No puedo expresar cómo estoy de honrada por haberla tenido en el filme”, señaló.

El cantante habló de sus dos áreas de interés, la música y la interpretación, que “son opuestas en muchos sentidos”. “Hacer música es algo muy personal y hay aspectos de la actuación en los que te basas en la experiencia, pero en su mayor parte pretendes interpretar a otra persona. Eso es lo que me parece más divertido. Lo que me gusta de la actuación es que siento que no tengo idea de lo que estoy haciendo”. Fue su última frase antes de acabar la rueda de prensa y volver a darse un baño de multitudes a su salida del Palazzo del Casinò del Lido, adonde regresó en la noche para desfilar por la alfombra roja.

Ya en el estreno

Styles y Wilde llegaron al estreno oficial por separado: él detrás de unas grandes gafas de sol y vestido con un traje setentero azul y una camisa a juego con grandes cuellos; ella con un vaporoso vestido amarillo de cuyas hombreras colgaban cadenas plateadas.

Cientos de jóvenes peregrinaron para ver al músico británico y, los más ambiciosos, tratar de sonsacarle un autógrafo. Para ello tuvieron que esperar a las puertas del Palacio del Cine durante horas, hay quien pasó la noche en sacos de dormir, y luego hubo que aguantar el intenso calor de las horas diurnas, pero al final lograron ver desfilar a su ídolo por la alfombra roja.

La última en llegar fue la propia protagonista, Florence Pugh, quien desfiló por la alfombra roja con un corto vestido corto de gasa azul oscuro pero decorado con una larga cola y voluminosas mangas del mismo color embellecido todo con detalles brillantes. “Me siento muy afortunada por haber podido interpretar un papel así“, celebró a los micrófonos de la Bienal.

“Dont’t worry darling”, fuera de competición en la Mostra pero uno de sus grandes platos fuertes, transcurre en una ciudad construida en medio del desierto en la que la realidad parece dictada por una entidad que desarrolla un proyecto secreto.

La cinta explora la vida de un grupo de mujeres cuyos maridos trabajan en ese proyecto mientras ellas se dedican a tener las casas perfectas, preparar la comida y desarrollar relaciones endogámicas, hasta que una de ellas, Pugh, empieza a hacerse preguntas.

Algunos críticos han sido implacables con la cinta de Wilde y solo han destacado la actuación de Pugh.