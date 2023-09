“Probablemente sean dos razones. Una es haber crecido con Star Wars y ese mundo asombroso con naves espaciales y robots. Y la otra es que mi programa de televisión favorito cuando era niño era The Twilight Zone , el programa de televisión de Rod Serling en blanco y negro. Lo bueno de esas historias es que cambian un aspecto de la vida real. Básicamente, puedes vivir toda tu vida y tener ciertas creencias establecidas, pero cuando cambias algún aspecto del mundo para que sea extremo, de repente te das cuenta de que muchas de las cosas que pensabas que eran ciertas comienzan a no funcionar y estar equivocado. Y este cine te hace preguntarte cuáles son tus creencias. Y creo que ese es el mejor tipo de ciencia ficción”.

Es la película de ciencia ficción del momento y que se estrena este jueves 28 de septiembre en Colombia. Se llama Resistencia (en inglés The Creator ) y su trama no está muy lejos de ser ficción porque toca uno de los temas más sonados de este año: la Inteligencia Artificial (IA).

Pero la idea de la película empezó cuando aún no se hablaba tan intensamente de Inteligencia Artificial como ahora...

“Sí, usamos la IA como una especie de metáfora para las personas que son diferentes a ti. Y así empezó. Pero luego, obviamente, en el último año, se ha convertido en una gran realidad. Y se ha vuelto muy surrealista”.

Y esta película tiene ciencia ficción, pero también es emotiva, ¿por qué es eso tan importante para usted?

“No lo sé. Creo que, esencialmente, la película que probablemente tuvo uno de los mayores impactos en mí cuando era niño fue ET de Steven Spielberg. Siento que ese es el objetivo, cada película que haces es para emocionar. Si no logras que algunas personas se llenen de lágrimas, entonces no estás usando realmente del poder del cine”.

La niña Madeleine Yuna Voyles es un personaje vital en la película. ¿Cómo fue su audición y posterior elección?

“Fue muy, muy simple, su audición fue tan intensa como lo fue en la película. Esencialmente, hicimos un casting abierto para cientos de niños de todo el mundo que enviaron sus pruebas durante la pandemia. Tomó un tiempo hacer la selección, pero llegamos a un top 10. Luego me reuní con ellos. Y estaba un poco paranoico, porque sabía que esto iba a ser una situación loca. La película pasaría por selvas de Tailandia. Haría mucho calor. Iba a poner a prueba a cualquier familia que aceptara ingenuamente hacer esta película. Entonces, nos reunimos en Universal Studios para poder recorrer un poco el parque temático y ver cómo era la dinámica familiar, solo para comprobar que todos estaban bien. Y la primera persona que encontré resultó ser Madeleine. Y ella entró, hizo la escena y fue muy emotivo y brillante”.