Esta cinta tiene sus propias reglas y según Reynolds, la idea es que queden claras en los primeros 15 minutos para que el resto sea entretenimiento. “Nosotros queríamos eliminar la explicación de esas reglas lo más rápido posible para meternos en el viaje emocional de la película (...) pero las reglas son muy importantes, no se puede jugar con esas cosas y nos las tomamos muy en serio”.

Se llama Adam, ronda los 40 años y se devuelve en el tiempo para visitar a su yo de 12 años, reconciliarse con su pasado y salvar el futuro. Es el papel de Ryan Reynolds en la película The Adam Project, que se verá en Netflix desde hoy, en la que vuelve a trabajar con el director Shawn Levy (con quien estuvo en Free Guy ) y en la que también es productor ejecutivo.

Por ejemplo su personaje (el Adam grande) se encuentra como si nada con el Adam niño (interpretado por Walker Scobell) sin que esto interfiera con el futuro y hablan entre sí de temas tan trascendentales como esas cosas que un adulto olvida (o maquilla) de su niñez y que el mismo Adam niño le recuerda o le reitera al grande que no son ciertas.

–¿Una reflexión para dejar en la audiencia?

–Esa escena en particular la reescribimos Shawn y yo para adaptarla a mi experiencia. Toda esa escena es muy cierta. Soy culpable de que yo mismo me cuente historias sobre mi padre para que mis deficiencias tengan sentido y, después de que él se fue, me examiné a mí mismo pensando si esas historias eran ciertas.

Y ahí concluyó, el mismo actor, que su padre pudo haber estado distante y obsesionarse con el trabajo, pero también sacaba tiempo para él, para jugar “en el patio trasero” y mucho más. La película terminó siendo muy personal para Reynolds, quien explicó que al final entendió que esa rabia que tenía con su padre no era por haber estado ausente, era al final porque había muerto y lo había dejado.

The Adam Project mezcla esa reflexión con otras enmarcadas en la nostalgia y mucha ciencia ficción, acción, un toque de humor y mucha aventura y en el elenco se encuentran Jennifer Garner, Zoe Saldaña y Mark Ruffalo, quien hace de su padre.

–¿Cómo fue decirle a Mark Ruffalo papá?

–Fue raro, pero creo que fue más raro para él (risas), yo no tuve ningún problema en llamarlo “papi”, pero definitivamente un poco fuera de lugar para él teniendo en cuenta que somos casi de la misma edad.

The Adam Project está disponible en Netflix desde este 11 de marzo.