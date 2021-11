Nanjiani es uno de los diez Eternos y en conversación con EL COLOMBIANO precisó que la pregunta que muchos se han hecho de por qué no habían aparecido antes la explica el mismo trailer: “Nos ordenaron no interferir en conflictos humanos a menos que involucrara a Desviantes (los villanos)”.

Lauren Ridloff, recordada por su papel de Connie en The Walking Dead, es una actriz sorda que se pone en la piel de Makkari en la película. Makkari en los cómics es un hombre blanco, “creo que desde la concepción de la cinta querían ir por un camino opuesto. En lugar de un hombre será una mujer, en lugar de una persona blanca será morena, me encanta esa decisión y creo que fue brillante”, explicó gracias a un intérprete de señas que acompañó la entrevista.

Sobre el proceso de crear sus personajes, ambos actores trataron de disfrutarlo. Para Lauren fue desafío: “Tenía los trazos generales de mi personaje gracias al cómic Los Eternos de Jack Kirby pero con todo el secreto del guion vine a descubrirla más a medida que avanzaba la filmación”.

Kumail contó que un superhéroe le permitió jugar como nunca antes lo había hecho, “y miré papeles específicos como El Zorro o los del actor australiano Erroll Flynn, también miré a Bruce Willis en Duro de matar para ver cómo crear un personaje que fuera bueno en la acción, pero que también pudiera ser divertido y lleno de alegría”.

Guardar el secreto

Como todos los proyectos de Marvel hay cláusulas de confidencialidad que los actores debieron guardar. Kumail dijo que no fue duro guardar el secreto, “y no se lo dije a nadie por dos razones: una, me gusta mantener secretos y disfruté conociendo el proyecto y que nadie más lo supiera. Y lo otro es que no creo que nadie me hubiera creído, mi esposa lo hizo, traté de mostrárselo a mis padres, pero no entendieron mucho (risas)”.

La cinta, dirigida por la reciente ganadora del Óscar, Chloé Zhao, deja de lado los superhéroes tan conocidos en el UCM (Capitán América, Iron Man, Thor, entre otros) para traer a estos con nuevos poderes y motivaciones (ver Protagonistas). ¿Tendrán tanto éxito como sus antecesores?