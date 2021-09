¿Cómo evitar, con tanto componente asiático, caer en los estereotipos que los personajes asiáticos han venido cargando durante tanto tiempo?

“Para romper los estereotipos hay que asegurarse de que los personajes se realicen por completo, sean multifacéticos y que el público pueda identificarse con ellos independientemente de su origen cultural. Por ejemplo, un personaje como el villano Wenwu interpretado por el actor Tony Leung, podría haber sido un malvado unidimensional pero no habría sido un personaje que el actor Tony Leung hubiera firmado para hacer, pero eso no significa que Wenwu no pueda tener defectos o hacer cosas con las que no estarías de acuerdo, pero también es una persona totalmente realizada y creo que la mayoría de la gente se sorprenderá de lo mucho que se puede relacionar con nuestro villano de esta película”.

¿Cuál fue el mayor desafío al dirigir Shang-Chi?

“Lo primero fue dirigir una película de gran presupuesto como esta y ahí recordar constantemente que la intimidad y el viaje personal de los personajes y sus relaciones entre sí eran igualmente importantes. Cuando estás en un set de filmación como este, a menudo es el gran espectáculo lo que toma más tiempo y requieren más energía, y a veces te quedas con muy poco tiempo para sentir la emoción y el drama, pero me siento lo suficientemente afortunado de que Marvel Studios realmente no funcione así, ellos saben que necesitamos tiempo para la emoción y que es igual de importante, así que yo recordaba constantemente que no podía olvidar que la emoción también puede ser acción y eso fue un desafío muy satisfactorio.

A continuación, un audio con cinco datos que le sirven para actualizarse antes de ver Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos.