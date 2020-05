“Que la fuerza esté contigo”, hoy es el Día de Star Wars

El juego de palabras se dio con la famosa frase de la película Star Wars, “May the force be with you”, que traduce: que la fuerza esté contigo.

En 1979, apareció en el diario británico London Evening News un artículo que decía: “May the 4th be with you, Maggie, Congratulations”, una manera de felicitar a la primera ministra Margaret Thatcher por parte de los miembros de la policía en Inglaterra y desde ahí comenzó a asociarse el 4 de mayo con el Día Star Wars, celebraciones que comenzaron a ser oficiales en Canadá desde 2001.

Celebraciones

Y como para los fanáticos hay mucho que celebrar, hoy los seguidores de la saga galáctica de George Lucas vivirán su propia aventura con contenido especial que incluye estrenos de los cortos Galaxy of adventures y Star Wars rollout.

Desde la franquicia confirmaron que Disney XD celebrará el Día de Star Wars estrenando la nueva serie de dieciocho cortos de Galaxy of Adventures. La serie presenta los temas clásicos, los momentos memorables y personajes icónicos de la saga a la próxima generación.

El primer corto estrenará en los canales oficiales de Disney Latinoamérica y en las redes sociales de Star Wars. Asimismo, estos cortos rotarán durante todo el día en Disney XD, estrenando tres por semana.

También el canal estrenará tres nuevos cortos de Star Wars Rollout, una serie animada que incluye la adaptación original de todos los personajes a la forma del droide BB-8. En una colección de historias nuevas y originales dentro del mundo Star Wars.

A su vez, el lunes 4 de mayo a partir de las 12:30 a.m. la audiencia de Disney XD podrá disfrutar de los episodios temáticos de Phineas y Ferb: Star Wars, donde los hermanos serán uno con la Fuerza para derrotar a su malvada hermana, la Soldado Imperial Candace.