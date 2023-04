Murió Ron Faber, la voz del demonio en la clásica película El Exorcista

Algunas de las obras más representativas en las que participó son L’arbre de Guernica (1975), The Private Files of J. Edgar Hoover (1977), On the Yard (1978), Soup for One (1982), Navy Seals (1990), Romeo Is Bleeding (1993), Calling Bobcat (2000) y Back to Me (2008), siendo el papel que interpretró en El exorcista el más importante de todos, sobre el cual en el 2016 se le preguntó si había leído la novela homónima de William Peter Blatty en la que está basado el filme, y cuáles fueron sus pensamientos al respecto, a lo que respondió:

Además del cine, en su carrera también estuvieron presentes la televisión en donde hizo parte de los elencos de las series Kojak, Hardhat and Legs, Running Out, The Edge of Night, Law & Order, Third Watch y Hope & Faith; y el teatro, con una trayectoria que implicó más de sus 40 años de vida, haciendo obras como Hamblet, The Diary of Anne Frank, The Exception and the Rule, Promos, And They Put Handcuffs on the Flowers, Patient, Doctor Selavy’s Magic Theatre, The Beggar’s Opera, First Monday in October, Tunnel Fever, In the Jungle of Cities, Curse of the Starving Class, por solo nombrar algunas.

Entre sus galardones obtuvo el Premio Obie a la Mejor Interpretación por And They Put Handcuffs on Flowers y el Premio Drama Desk a la Mejor Interpretación.

Aún no se sabe con exactitud cuando ocurrió su muerte. Algunos medios hablan de una fecha reciente, otros dicen que ocurrió a finales de marzo.