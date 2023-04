¿De qué color era Cleopatra? Critican a Netflix por la etnia de la actriz que la interpretará

La nueva serie documental de Netflix, Reinas africanas, está en el ojo del huracán porque sus productores contrataron a una actriz negra para el protagónico de su primera temporada que contará la historia de la reina más joven de Egipto y que llevará por nombre La reina Cleopatra (en Colombia se estrenará el próximo 10 de mayo).

Y es que, tal y como puede leerse en la sinopsis oficial, Cleopatra fue la mujer más célebre, poderosa e incomprendida del mundo, una audaz faraona cuyos amores y belleza eclipsaron su auténtico don: su intelecto.

Había nacido en Alejandría y había sucedido a su padre, Ptolomeo XII, en el trono de una dinastía de habla griega fundada por el macedonio Ptolomeo (general de Alejandro Magno), por lo que nunca se pusieron en duda sus raíces macedónicas y griegas, aunque se desconociera por completo la identidad de su madre y por ende su etnia.

Sin embargo, para historiadores como Zahi Hawass, “el egiptólogo más famosos de la actualidad”, según la revista española Fotogramas, “Cleopatra no tenía rasgos africanos y su ascendencia era puramente helena porque si observas las estatuas que existen de ellas o las monedas que llevan su rostro e incluso su escena en el templo de Dendera en el sur, ninguna los contiene”.

Argumentos con los que ha puesto en tela de juicio la decisión de Tina Gharav, directora del documental, de poner a Adele James en el protagónico. Sin embargo, Gharav respondió con una carta publicada en Variety: “Es que Cleopatra no era negra. No sé realmente por qué están intentando hacer esto. Creo que, haciendo esto, los afroamericanos y los hispanos tratan de demostrar que el origen de la civilización del antiguo Egipto era africano y eso no es cierto”.