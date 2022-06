Según La Academia estás invitaciones se extienden a artistas y ejecutivos que se han distinguido por sus contribuciones al mundo cinematográfico y son ellos quienes deben aceptar formalmente esta invitación para ingresar.

“La selección de miembros se basa en las calificaciones profesionales y sigue siendo una prioridad el compromiso continuo con la representación, la inclusión y la equidad”, dijeron

Otro punto a aclarar es que cada integrante hará parte de la rama en la que fue invitado, es decir, Gallego fue llamada como productora por lo que podrá votar para elegir la Mejor Película, por ejemplo.

Ryusuke Hamaguchi, el guionista y director de Drive my car, la ganadora a Mejor Película Extranjera este año, fue invitado en las dos ramas: como guionista y director y quienes estén como él en esa situación “deben seleccionar una sucursal al aceptar la membresía”, aclaró La Academia.

Esto se hace porque al seleccionar nominados se votan por gremios, es decir directores votan por directores, los músicos a canción y banda sonora y así, excepto en Mejor Película en la que votan todos.

Ya con los nominados definidos sucede lo mismo salvo en Mejor Película que se aplica un voto preferencial (organizar de 1 a 10 las películas en orden de preferencia) para elegir la ganadora.

Otros invitados

Esta lista, la que han llamado “La clase 2022”, tiene 44 % de mujeres, 37 % de personas que pertenecen a comunidades étnicas/raciales subrepresentadas y 50 % de profesionales que son de 53 países y territorios fuera de los Estados Unidos.

En la lista se incluyen 71 nominados al Óscar entre los que están los más recientes ganadores que no hacían parte antes de La Academia como: Billie Eilish y su hemano Finneas (ganaron el Óscar a Mejor Canción Original a Mejor canción original por No time to die), Ariana DeBose (ganadora como Mejor Actriz de Reparto por West side story) y Troy Kotsu (ganador a Mejor Actor de Reparto por Coda).

Otros reconocidos actores invitados son los actores Caitríona Balfe, Jamie Dornan, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee y Anya Taylor-Joy. En la lista también están en el apartado de animación Yvett Merino y Erin Ramos que hicieron parte de Encanto.

La productora colombiana celebró en su cuenta de Instagram esta invitación: “El cine también es parte de esa búsqueda de la verdad o las verdades que necesitamos”, dijo.