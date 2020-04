El incierto futuro del cine, con el aplazamiento de rodajes y estrenos, este año

2020 prometía ser un muy buen año para la industria del cine en el mundo, marcaba el regreso a la pantalla del agente 007, James Bond, de Mulan, los pilotos de Rápidos y Furiosos y las nuevos mutantes de X-Men, sin embargo ninguno de ellos, a causa de la pandemia generada por el coronavirus, tiene claro cuándo llegarán a las pantallas de cine.

A estos títulos se suman los aplazamientos de los estrenos de filmes como A Quiet Place Part , Peter Rabbit 2: The Runaway, Little Fires Everywhere, The Lovebirds y The New Mutants, para solo citar los filmes que más expectativas había generado.

Publicidad

Los rodajes, algunos de los que estaban en pleno proceso, fueron suspendidos y aún no hay certeza de que este año se reanuden, informó la agencia Efe.

Hasta el momento hay confirmación de 17 producciones paralizadas a causa del coronavirus. En la lista aparecen películas como The Matrix 4, que marcaba el regreso de esta saga a los cines 17 años después del estreno de la tercera parte.

Le interesa: El boom de Milagro en la calle 7

A este filme se suman Mission Impossible: 7, The Batman, Jurassic World: Dominion o Home Alone (el remake de Mi pobre angelito).

Publicidad

También figuran The Little Mermaid, Fantastic Beasts 3, Competencia Oficial, Cinta biográfica sobre Elvis Presely (sin título oficial), Nightmare Alley y Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings.