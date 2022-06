Se llama Escape From Spiderhead y es un relato corto de The New Yorker escrito por George Saunders en el que se basa la película. Saunders es autor de once libros, incluido Lincoln in the Bardo, que ganó el premio Man Booker 2017 a la mejor obra de ficción en inglés y fue finalista del Golden Man Booker. Sus historias han aparecido regularmente en The New Yorker desde 1992. La colección de cuentos Tenth of December fue finalista del National Book Award y ganó el Folio Prize inaugural en 2013 (a la mejor obra de ficción en inglés) y el Story Prize ( mejor colección de cuentos). En 2013, la revista Time lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo.