“El cine iberoamericano debe aprovecharse del potencial de Hollywood”: Benicio del Toro recibió el Premio Platino de honor

“El cine iberoamericano debe aprovecharse del gran potencial de Hollywood para seguir creciendo”, expresó. Además, se congratuló de su reconocimiento: “Es un honor celebrar nuestra hispanidad y me siento realmente muy honrado de recibir este premio y seguir los pasos de Antonio Banderas, Edward James Olmos, Ricardo Darín o Carmen Maura por citar solo a algunos. Es una tablilla en la que me siento muy contento de estar, de ser parte de este grupo”.

Sus declaraciones ocurrieron en una rueda de prensa celebrada en el Hotel Intercontinental de Madrid que presentó Juan Carlos Arciniegas. Sus ideas contrastan con la experiencia hispana en Estados Unidos, que mejora con el tiempo, pero aún es una tarea pendiente:

“Hay unos estereotipos que se crean, y existen porque no se profundizan en esos personajes que representan las minorías. A lo mejor no se profundiza porque no se han fermentado escritores que hagan la historia del hispano dentro de Estados Unidos”.

Respecto a su experiencia como latino en Hollywood, Del Toro ha reflexionado sobre el viraje de su carrera desde el estereotipo hacia profundizar en grandes figuras de la historia iberoamericana.

“En Hollywood la mayoría de los cuentos, de las historias, no están diseñadas para las minorías. Tengo amigos latinos que me preguntaban si no me molestaba que me encasillasen como latino, porque no suele haber buenos papeles para los latinos. Pero, después de estudiar actuación, tuve la oportunidad de trabajar con directores, escritores y productores que escuchaban mi llanto por darle una dimensión al personaje, y, de alguna manera les convencí”.

“Esos creadores entendían que quería buscar el ángulo a los personajes. Ahí asumes una responsabilidad porque te mojas. Y yo, sin ser escritor ni director, busqué un espacio ahí”, comentó.

Del Toro, que ha asegurado que “antes hacer una película casi era como ir a la Luna y ahora puedes hacerla con un teléfono”, lo que ha facilitado la llegada de nuevos creadores al audiovisual, también ha hecho hincapié en que “el cine de Hollywood es espectacular” y la industria iberoamericana puede y debe usarlo: “El cine iberoamericano debe aprovecharse del gran potencial de Hollywood para seguir creciendo”.

Del Toro, referente en Iberoamérica y producciones internacionales

El homenajeado también rememoró el rodaje de Huevos de oro, del desaparecido cineasta español Bigas Luna, en el que compartió pantalla con otro gran talento iberoamericano.

“Recuerdo pasarla muy bien con uno de mis actores favoritos, Javier Bardem”. Con la anécdota, el intérprete puertorriqueño ha revelado un curioso dato familiar sobre la cinta: “A mi viejo le encantaba la película. Cuando uno empieza como actor, la familia no suele estar de acuerdo, y la mía no estaba muy contenta, pero, al salir esa película, mi viejo estaba relajado, tal vez porque la hice en español”.

El Platino de Honor recordó su carrera y su vida personal: “Mientras más pasan los años, uno se da cuenta de que la vida va moviendo y uno reflexiona. Soy padre, y eso me ha cambiado mucho. Creo que también como actor he tenido la oportunidad de trabajar con directores excelentes, algunos los mejores del mundo, con actores, productores y escritores fantásticos. Uno va absorbiendo, y creo que vas aprendiendo”, dijo.