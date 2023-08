La salsa romántica de Cheo Andujar llega a la Feria de las Flores

Totalmente recuperado de los problemas cardíacos, que obligaron su hospitalización el año pasado en Cali, el músico de 67 años de edad habló con EL COLOMBIANO sobre su presencia en Medellín, la actualidad y el futuro de la salsa.

¿Qué sensaciones está experimentado previo al concierto de este domingo en Medellín?

“Estoy bien contento porque voy a estar junto a mis amistades, Tony Vega y Pedro Arroyo, voy a conocer a David Zahan, que he escuchado mucho hablar de él, feliz de volver a compartir con el público de Medellín, que siempre me ha respetado y me ha ayudado a seguir hacia adelante con mi música y que siempre han compartido conmigo con mucho cariño.

Gracias a Dios he ido ya varias veces a Medellín y me sigo sorprendiendo porque es un público bien amante de la salsa, tremendo público, que ayuda al artista a echar hacia adelante”.

Le recomendamos: Estas son las cinco canciones más exitosas de Héctor Lavoe

¿Por qué la salsa sigue siendo tan fuerte, en especial en Puerto Rico y Colombia?

“Creo que eso es por el cariño y la aceptación de la gente por las letras, porque hay otros géneros y situaciones que degradan a la mujer, por eso la salsa no va a pasar de moda.

A mí me preguntan por qué en los 50 años que llevo cantando profesionalmente no he grabado con artistas de otros géneros y yo les digo que no me interesa y no lo haré porque no necesito meterme con ningún otro género para seguir llevando mi música por el mundo”.