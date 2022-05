Por eso en el álbum que estrena este viernes tiene bambucos y joropos. “Siempre quise escribir un joropo. Se llama Patria , lo grabé al lado del Cholo Valderrama, en homenaje al país”, cuenta al reconocer que el vallenato le abrió “un mundo increíble, que me enseñó a entender las conexiones que tenemos con nuestra geografía y nuestra historia, que nos construye culturalmente”.

“Es un camino largo que me ha permitido, a veces pensándolo y otras sin pensarlo, estar conectado con los sonidos de hoy, con las formas cómo se hace la música hoy, a partir de cosas muy ancestrales, muy antiguas”, dice sobre la esencia de Cumbiana I y II.

No son fusiones

Carlos Vives es enfático en señalar que él no fusionó el rock ni el pop con el vallenato, que lo que hizo fue tomar sonidos e instrumentos prestados de otros géneros y aplicarles los patrones propios del vallenato.

“Si no hubiera sido así, ninguna de esas canciones hubiera funcionado, porque no se trata de imponer algo prestado para ponérselo a algo propio”.

Dice que el éxito actual de la música urbana y del pop comercial que se está haciendo en el país tiene que ver con que ese músico joven fue criado con un imaginario de los sonidos colombianos, que luego logró conectar con otras audiencias.

“A mí, como costeño, no solamente me criaron con vallenatos, sino con bambucos, tangos y joropos, no solo con aprecio hacia la localidad, sino por las cosas de afuera”.

Con Cumbiana II, Carlos Vives sigue explorando y cantando sobre los orígenes y la evolución de la cumbia y su convergencia de ritmos y culturas.