Más que acrobacias, elaboradas coreografías o apuestas teatrales, el tango es un disfrute, un goce, una actividad social que no tiene brecha generacional. Así lo reseña Viviana Jaramillo, bailarina con más de 20 años de experiencia y directora artística del primer Campeonato Metropolitano de Tango Fundación Apus, que comienza este miércoles en Medellín.

Cuenta la bailarina que pese a que el tango es universal y tiene una forma particular de bailarse, son los bailarines los que le imprimen su toque personal.

“Hasta hace una década o más atrás en Medellín había una forma particular de bailar tango, pero era por falta de información, no había videos ni internet para ver lo que se hacía en otras partes, en especial en Buenos Aires, Argentina”, dice Viviana Jaramillo, quien señala que hoy no hay marcadas diferencias frente a los bailarines colombianos, argentinos o uruguayos, por ejemplo.