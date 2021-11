¡Por fin! Britney Spears es libre

La tutela legal de Britney Spears llegó a su fin definitivo este viernes 12 de noviembre. Así lo ordenó, de forma inmediata, la jueza Brenda Penny de la Corte Superior del condado de Los Ángeles. “La Corte encontró y determinó que la tutela y el patrimonio de Britney Jean Spears ya no es necesaria”, sentenció.

Según lo anunciado por el diario The Hollywood Reporter, Britney no asistió a la sesión. Sus padres, Lynne Spears y James Parnell Spears, se presentaron de forma virtual y no hicieron ninguna objeción ante el fallo de la jueza.

Pero la reacción de la estrella del pop no se hizo esperar. Minutos después de hacerse pública la noticia, Britney posteó en su cuenta de Instagram: “¡Dios mío, amo tanto a mis fans que es una locura! ¡Creo que voy a llorar el resto del día! El mejor día de mi vida, alabado sea el Señor. ¿Puedo recibir un amén?”.