Este año se ha ampliado la competencia y habrá finales nacionales en Uruguay, Chile, Estados Unidos, Perú, España, Argentina, Ecuador, Colombia y México, donde será la final internacional para definir quién es el mejor MC en español del mundo. Todavía no está definida la fecha de este último evento.

Los MC se clasifican a la regional con un video de audición. A la batalla de Medellín llegarán veteranos como Chang, RBN, Gavyria y Alzate a verse las caras con novatos como Felix Emece y Bohemio, que aunque no son nuevos en el gremio, sí es la primera vez que entran a esta competencia. Por el lado de la representación femenina, competirán Pandora y Sandy.

En cada encuentro, los jueces evalúan, en los enfrentamientos uno a uno, cómo se ataca al contrincante, cómo se responde ante los ataques y cúales son las mejores rimas de cada uno. No es sencillo, pues no se permiten las ofensas fáciles, como las referentes a la apariencia física o la orientación sexual, sino que se reta la habilidad del otro y la capacidad de devolver o repeler los ataques lanzados. Aunque no deja de ser agresivo, se tiene claro que se busca al mejor en el campo.

Los competidores entrenan permanentemente y se miden en eventos más pequeños para mejorar su capacidad de respuesta, algunos ya se encuentran grabando música, mientras otros apenas empiezan su recorrido.

El freestyle cada vez es más popular. El género que surgió a finales del siglo XX en Estados Unidos y que poco mercado se le veía en este lado del continente ha sabido posicionarse y las batallas no solo se disfrutan en vivo sino que tienen un amplio seguimiento en la red. Por ejemplo, esta regional se podrá ver en directo de forma gratuita mediante el canal de Youtube de RedBull Batalla.