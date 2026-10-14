Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Anthony Hopkins demuestra que nunca es tarde: su disco debut de música clásica llegó al número uno

A sus 88 años, el reconocido actor Anthony Hopkins no para de festejar que su primer disco como compositor de música clásica haya alcanzado el lugar número uno en las listas del Reino Unido. ¿Ya lo escuchó?

  • Anthony Hopkins celebra su número uno, al lado la portada del disco y abajo con Gustavo Dudamel, quien dirigió la orquesta para esta álbum. FOTOS Cortesía @AnthonyHopkins
    Anthony Hopkins celebra su número uno, al lado la portada del disco y abajo con Gustavo Dudamel, quien dirigió la orquesta para esta álbum. FOTOS Cortesía @AnthonyHopkins
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 3 horas
bookmark

A Sir Anthony Hopkins lo hemos visto constantemente, en su cuenta de Instagram, tocando el piano. Pero lo que pocas personas saben es que el actor, de 88 años, venía trabajando desde hacía varios años en sus propias composiciones.

En julio de este año lanzó su primer disco llamado Life is a Dream (La vida es un sueño), que fue grabado internacionalmente por la reconocida Philharmonia Orchestra bajo la batuta del director venezolano Gustavo Dudamel.

Detrás de la aclamada carrera cinematográfica y teatral de Sir Anthony, uno de los artistas más renombrados de nuestro tiempo, se halla una devoción por la música de toda la vida.

El primer álbum de Sir Anthony publicado bajo el sello Decca Classics destaca su pasión por la música clásica, “presenta una colección profundamente personal de composiciones originales que reflejan toda una vida de creatividad, imaginación y narrativa”.

El primer sencillo es Bracken Road y está inspirado en recuerdos de su infancia en Margam, en el sur de Gales; “es un nostálgico retrato musical de las calles, las praderas, las tierras de cultivo y las montañas que rodeaban su hogar familiar en la década de 1940. Concebida originalmente como una canción cuando Hopkins era un joven actor en el Liverpool Playhouse en 1963, la melodía surgió durante las mañanas tranquilas cuando improvisaba en el piano vertical entre bastidores antes de los ensayos y manifiesta la lírica voz que ha acompañado a Hopkins a lo largo de su vida creativa”, detallaron desde el sello disquero.

Este álbum fue grabado en Alexandra Palace y cuenta con músicos de talla mundial como el pianista argentino nacido en Caracas Sergio Tiempo y el chelista venezolano Gregorio Nieto a The Bach Choir y los coristas de la Catedral de Winchester.

Anthony Hopkins celebra el número uno

El reconocido actor está feliz porque acaba de ser notificado como el número uno en la lista oficial de álbumes de artistas de música clásica en el Reino Unido y lo celebró bailando, como tanto le gusta.

Para Hopkins este camino como músico ha sido muy satisfactorio y demuestra además que nunca es tarde para empezar un sueño. Y aunque ha estado componiendo desde hace muchos años que su primer disco haya sido lanzado a sus 88 años es una muestra de su vitalidad y talento.

El artista aclaró que antes de la actuación: “La música fue mi primer deseo. He estado componiendo música toda mi vida. Algunas de estas piezas han vivido conmigo durante décadas y todavía me encuentro volviendo a ellas”.

En todo este proceso, Hopkins ha agradecido a Gustavo Dudamel su apoyo: “Me siento profundamente honrado. Gracias mi querido amigo. Tu pasión por la música y la vida me ha elevado de formas que no puedo empezar a expresar”, le escribió.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo se llama el primer disco de Anthony Hopkins?
Se llama Life is a Dream (La vida es un sueño). Salió en julio de este año bajo el sello Decca Classics.
¿Quién dirigió la orquesta en el álbum de Anthony Hopkins?
El director venezolano Gustavo Dudamel, al frente de la Philharmonia Orchestra. Hopkins le agradeció públicamente su apoyo.
¿De qué trata Bracken Road, el primer sencillo del disco?
Es un retrato musical nostálgico de las calles, praderas y montañas que rodeaban su hogar familiar en Margam, sur de Gales, en la década de 1940. Nació como canción cuando Hopkins era joven actor en el Liverpool Playhouse en 1963.

Temas recomendados

Cultura
Música
Actor
hollywood
Música clásica
Reino Unido
Londres
Anthony Hopkins
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form