Hoy vuelve con el tour más importante, Me Importas, a La Macarena, un escenario que ha sido testigo de su carrera, desde que estaba con la banda Poligamia.

¿Qué sensaciones le quedan tras la acogida que tuvieron los conciertos en Bogotá, con Me Importas Tour?

“Una gran alegría y un profundo agradecimiento por el éxito de estos shows, fueron cinco presentaciones con boletería agotada. Recibir esa energía y acompañamiento de la gente hace que este comienzo la gira haya sido fantástico y lo recibo con mucha alegría”.

¿Qué tan diferente será el concierto de este sábado en La Macarena, con respecto a lo visto en Bogotá?

“La propuesta es exactamente igual, los shows durante la gira son los mismos, la diferencia es que en cada ciudad los invitados son distintos, el formato y la puesta en escena es la misma. No puedo dar los nombres de quiénes me acompañarán para no dañar la sorpresa”.