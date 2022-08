El sistema de bibliotecas públicas de Medellín es uno de los emblemas de la ciudad. Desde principios de 2000, la capital antioqueña es vista por colombianos y extranjeros como un caso de estudio: el modelo llama la atención de académicos de los programas de fomento de la lectura y el rol social de las artes. Sin embargo, las grietas en el sistema no son solo un asunto de infraestructura —los casos de las Bibliotecas España y Ladera son botones de muestra—, sino que atraviesan las relaciones laborales y contractuales de los funcionarios. Hay mucho discurso y poca plata.

Tampoco cuentan con canales para tramitar sus inconformidades hacia la institución o hacia compañeros. “Continuamente nos dicen si no le gusta se puede ir”. Nohemy sostiene haber sido víctima de maltrato físico y psicológico. También asegura que los contratistas a la postre realizan más actividades que las definidas en el contrato y de áreas distintas a las de su competencia.

Las condiciones —afirma Nohemy— son precarias porque no cuentan con el apoyo de una oficina de recursos humanos que vele por el bienestar físico, mental y emocional de los contratistas. Además, en reuniones, las directivas les piden una total disposición de tiempo lo que dificulta emprender estudios u otros proyectos personales. “Los contratistas se terminan sintiendo acosados, vigilados, saturados de obligaciones y estancados en sus vidas al quedar desprotegidos. Se van alejando poco a poco de su núcleo familiar una vez entran a ser parte del sistema”.

Al enterarse del fin de su contrato, Margarita le envió una carta abierta a sus compañeros en la que compara su paso por el sistema con una relación sentimental tóxica. “Quiero llevarme lo mejor de esta experiencia (seguramente más adelante así será), aunque ahora solo cargue la decepción y frustración de ver cómo avanza la decadencia en esta institución que amé por tantos años. Deseo creer que algún día la administración del Sistema se renovará y llegarán seres más humanos que dejen a un lado los discursos, las falacias, los hashtags y que empiecen a tender sus manos para un verdadero cuidado, respeto por el otro y reconocimiento del trabajo”, dice un pasaje la misiva. El suyo no es el único caso: en los últimos cuatro años la planta laboral del sistema se ha renovado de manera vertiginosa, con la peculiaridad de que muchos contratistas nuevos —cuenta Margarita— “no resisten la presión y las condiciones en las que se labora”.

El sistema funciona en virtud de un convenio administrativo entre la Alcaldía de Medellín con la Biblioteca Pública Piloto. La mayoría de la mano de obra que atiende a la comunidad en los parques bibliotecas, las bibliotecas de proximidad y los centros de documentación está conformada por profesionales vinculados a la red con contratos de prestación de servicios de tres, cuatro o seis meses. EL COLOMBIANO conversó con Margarita, Nohemy y Carlos, fuentes que han estado dentro del sistema y que pidieron no revelar sus verdaderos nombres. Los tres coincidieron en resaltar la contradicción de que una institución encargada de promover la cultura no ofrezca a su planta de trabajo condiciones dignas para cumplir con sus oficios.

El autoritarismo dentro del Sistema llevó a otra exfuncionaria a escribir una carta de molestia para hacerla circular entre sus compañeros de trabajo. EL COLOMBIANO conoció el texto en el que la autora detalla su tiempo en el sistema y ofrece las razones que la llevaron a dar un paso al costado. Denuncia el uso del “miedo como estrategia de subordinación y amenaza” y la pérdida del tiempo para el desarrollo personal.

Al hablar de su experiencia, explica: “No es justo que esfuerzos y sacrificios como dejar de lado la vida personal, tiempo en familia, amigos, esparcimiento, entre otros, para entregarlo todo a dicho proyecto, se vean poco reconocidos y retribuidos (...)Las paredes, el famoso gato de Boyeros, los perros y todos los compañeros y compañeras que pasaron por allí, me vieron más de lo que me vi con mi familia, amigos, pareja y eventos culturales de la ciudad y menciono estos últimos porque, paradójicamente, nos convertimos en trabajadores de la cultura que no pueden disfrutar de la misma, es innegable que los tiempos y el agotamiento lo impedían”.

El tema no es nuevo: en 2017 un grupo de trabajadores presentó una querella ante el Ministerio del Trabajo por lo que consideraron malas condiciones de trabajo. “Muchos de los que allí hablaron sufrieron las consecuencias, pues les cerraron las puertas laborales en Medellín y tuvieron que migrar a otras ciudades”, dice Nohemy. Sin embargo, en la actual administración los cambios constantes de lugares de trabajo y el recorte de los horarios de atención se han profundizado. En una resolución firmada por Narvaéz Díaz el 7 de julio de 2022 se decretó el cese de los servicios bibliotecarios los domingos y los días festivos desde el 11 de julio. Fue una escueta carta de dos páginas, y aunque dice que es provisional, no aclara hasta cuándo. EL COLOMBIANO envió un requerimiento a la Secretaría, pero no ha habido respuesta. El cierre preocupa, porque estos días son importantes para las personas: es cuando muchos tienen tiempo libre, cuando los padres pueden acompañar a sus hijos. Además, desde la pandemia el uso de la red de bibliotecas públicas ha caído de 105.518 niños en 2019 a 40.336 el año pasado.