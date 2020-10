Las bibliotecas de Medellín y sus corregimientos que abrieron al público

Comfama tiene abiertas al público las bibliotecas de Aranjuez, San Ignacio, Itagüí, Otraparte, Pedregal, La Ceja, La Pintada. Abren de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., sábados hasta la 1:00 p.m. Por su parte, Comfenalco tiene en servicio dos: la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., y el Parque Biblioteca de Belén, de martes a domingo de 9:30 a.m. a 4:30 p.m; las demás funcionan por ventanilla. Para la semana entrante se abrirán las filiales Perico y Pantanillo, en Envigado.