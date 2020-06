Hay maneras de decir, aunque lleve el tapabocas

Ahora que la interacción con los otros en la calle es con tapabocas puesto, parece que se cumpliera más que nunca lo que canta Guayacán Orquesta en esa clásica salsa: Cuando hablan las miradas. Algunos fruncen el ceño por preocupación, otros por enojo. Hay quienes aprietan los labios con los dolores y unos cuantos sacan la lengua cuando están concentrados.

Publicidad

Desde la comunicación no verbal se explica que más del 65 % del significado social de una conversación corresponde a cosas diferentes a las palabras. A veces dice más el tono de voz, los gestos de la cara y el movimiento de los manos. Recuerde la molestia por ese insulto que no necesita más que el dedo de la mitad, el corazón, solito, de frente a alguien.

Mientras el tapabocas sea herramienta efectiva para reanudar las actividades con precaución, el reto de aprender a leer a los demás de nuevas formas irá creciendo. En este momento, hay que hacer un esfuerzo por leer a los demás por lo que dicen sus ojos (o sus manos y su cuerpo). El problema es que no todos son expresivos. Algunos parecen actores de teatro kabuki, una forma tradicional de Japón que se caracteriza por un tono de voz monótono, lentos movimientos y carencia de expresiones faciales.

Habrán problemas de interpretación, claro, y no existe un diccionario universal para descifrar qué significa levantar una ceja, fruncir el ceño, o cruzar los brazos. Si algo han probado los estudios en semiótica, como el que comenzó a hacer en 1940 el profesor Birdwhistell y se publicó en los 70 en la publicación Kinésica y contexto, es que la comunicación no verbal depende, en gran medida, del contexto y la cultura. Tal vez le ha pasado cuando viaja. Un ejemplo común es que no es lo mismo decir coger el bus en Colombia que en Argentina. La palabra coger tiene significados diferentes acá y allá. Y si eso es con palabras, las posibilidades se aumentan con los gestos.