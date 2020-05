Harrison venció la covid luego de 49 días en la UCI

Síntomas e incertidumbre

A pesar de que en la salsamentaria donde trabaja en la Plaza Minorista ya usaban tapabocas y tenían cuidados como un lavado constante de manos, a Harrison los síntomas de malestar le comenzaron los últimos días de marzo.

Primero consultó en otro centro asistencial, pero lo devolvieron para la casa con un diagnóstico de una infección en los bronquios y la recomendación de que comprara un inhalador. Conforme pasaron los días la salud de Harrison, que además es asmático, se deterioró hasta el punto que el viernes 3 consultaron en otras urgencias y les dijeron que era necesario que lo llevaran a un centro hospitalario con UCI porque era probable que hubiera que intubarlo. Un taxi los llevó desde el norte del Valle de Aburrá hasta la entrada de Policlínica.

Isabel Amelines, urgentóloga e intensivista del Hospital San Vicente, lo acompañó en todo el proceso desde los inicios hasta que le dio el alta. La médica cuenta que al paciente hubo que sedarlo para controlar el gasto de oxígeno y poder enfocar la ayuda del ventilador mecánico en las áreas vitales y el cerebro.

“Harrison llegó con falla ventilatoria, es decir que no tenía capacidad para respirar y se le conectó a la máquina de ventilación mecánica desde el primer día. Todos sus órganos fallaron, hubo que dializarlo, bajó mucho de peso y le hicimos de todo. Fue muy guapo, porque el manejo de estos pacientes es complicado por los aparatos que hay que poner y los cuidados adicionales que se requieren”, contó.

Durante 22 días la conciencia de Harrison entró en un trance que hoy entiende como un sueño que se repetía y se repetía, sin tener noción del tiempo y de la batalla que libraba junto al personal médico que lo tuvo a cargo en el hospital como el primer paciente grave por covid-19.

“Cuando me desperté lo primero que pregunté es cuánto llevaba ahí y no podía creer que fuera tanto tiempo. Me dijeron que me tenían 20 horas boca abajo y dos boca arriba, y así cada día, y quedé sorprendido con todo lo que me contaron que me hacían porque no me acuerdo de nada”, cuenta hoy el paciente que ya no tiene rastros del virus, pero sigue con terapias desde la casa.

Manuela Gallego, esposa de Harrison, explica que al principio las noticias no eran alentadoras y la incertidumbre era grande porque no estaban permitidas las visitas y solo tenían reporte de los médicos luego de las rondas. Cuando el diagnóstico mejoró llegó el momento de verlo por videollamada.