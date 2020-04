Digan lo que digan, no hay tratamiento probado para la covid-19

La pseudociencia, esos tratamientos o productos que son presentados como científicos y probados, pero son incompatibles con el método científico, está en muchas partes: en cosméticos de belleza o botellas de champú de marcas dudosas o en algunos anuncios que aparecen en su muro de Facebook con información o cadenas falsas. El uso de la jerga científica en ocasiones da la falsa impresión de que ciertas terapias son apoyadas por pruebas de laboratorio aunque no tengan ese soporte real.

Por supuesto, los científicos saben que a veces la gente cree cosas con las que no ellos están de acuerdo. Eso está bien, no todos deben pensar igual. La ciencia está llena de gente que no está de acuerdo con los demás. ¡Eso la nutre!

Publicidad

Pero cuando la gente piensa que un pelo en la Biblia hecho bebida con agua caliente lo curará del coronavirus, es importante que usted, científico o no, desafíe esas afirmaciones o, mejor, como le recomienda Laura Restrepo Vélez, psicóloga de la UPB, “ante cualquier afirmación hágase preguntas”. Hay una gran cantidad de trabajos científicos destacados que se realizan a contrareloj para explorar un tratamiento o una vacuna para el nuevo coronavirus y ninguno de ellos, ni de los estudios locales que se han venido adelantando, refiere esta idea.

“Sostener la duda es un trabajo más difícil que deslizarse hacia la certeza”, dijo el psicólogo de la Universidad de Princeton Daniel Kahneman, galardonado con el Premio Nobel de Ciencias Económicas por su trabajo innovador en la aplicación de conocimientos psicológicos a la teoría económica, en particular en las áreas de juicio y toma de decisiones en condiciones de incertidumbre y quien ha estudiado errores sistemáticos en el pensamiento. El cerebro humano está más predispuesto a creer que a desconfiar porque eso le da seguridad y es más práctico.

Ya se conocen las consecuencias de la desinformación para el tejido social. Investigadores del Media Lab del MIT de Estados Unidos llevaron a cabo un estudio que encontró que las noticias falsas tienen un poder preocupante, pues llegan a mucha más gente que la información verídica y pueden incluso alterar el criterio para distinguir entre lo que es cierto y lo que es falso. Lo publicaron en Science report el 9 de marzo de 2018.

La Organización de las Naciones Unidas se pronunció sobre la explosión de ventas en línea de curas falsas contra la enfermedad, así como de la dispersión de información falsa. En su comunicado dicen que “hay personas que explotan la crisis de covid-19”. Su mensaje busca que la gente recuerde que el enemigo común es la nueva enfermedad, pero también que el mundo se enfrenta a la difusión de información falsa. “Para vencer el coronavirus, lo que necesitamos son hechos y datos científicos, y esperanza y solidaridad en vez de desesperación y división”, concluye.

Publicidad

No hay vacuna, pero un equipo internacional trabaja en ella

Como parte de la respuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al brote para combatir la pandemia que tiene a la tercera parte de la población en aislamiento, se ha activado un plan de investigación y desarrollo para acelerar el desarrollo de diagnósticos, vacunas y terapias para este nuevo coronavirus. Bajo la coordinación de la OMS, un grupo de expertos de diversos orígenes está trabajando en el desarrollo de vacunas contra ella.

Este lunes el grupo hizo un llamado a todos para que sigan las recomendaciones para prevenir la transmisión del virus y proteger la salud de las personas. También agradeció por poner su confianza en la comunidad científica.

Esta es la declaración de 64 científicos internacionales que conforman el equipo: “Somos científicos, médicos, financistas y fabricantes que nos hemos reunido como parte de una colaboración internacional, coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para ayudar a acelerar la disponibilidad de una vacuna contra la covid-19. Si bien el desarrollo de una vacuna para uso general lleva tiempo, en última instancia, una vacuna puede ser fundamental para controlar esta pandemia mundial. Mientras tanto, aplaudimos la aplicación de medidas de intervención comunitaria que reducen la propagación del virus y protegen a las personas, incluidas las poblaciones vulnerables, y nos comprometemos a utilizar el tiempo ganado con la adopción generalizada de esas medidas para desarrollar una vacuna lo más rápidamente posible. Seguiremos esforzándonos por fortalecer la colaboración, la cooperación y el intercambio de datos sin precedentes a nivel mundial que ya están en marcha. Creemos que estos esfuerzos ayudarán a reducir las ineficiencias y la duplicación de esfuerzos, y trabajaremos tenazmente para aumentar la probabilidad de que una o más vacunas seguras y eficaces se pongan pronto a disposición de todos.”

Publicidad

“El coronavirus tiene a toda la comunidad científica trabajando para obtener una vacuna”, dice Jaime Alejandro Hincapié, profesor de la Facultad de ciencias farmacéuticas y alimentarias de la Universidad de Antioquia. En total, hay registrados 443 estudios en curso para la covid-19 en www.clinicaltrials.gov, uno de los portales donde los investigadores deben reportar lo que están haciendo —en especial las investigaciones de nuevos tratamientos—.