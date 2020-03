Claves para cuidarse del nuevo coronavirus

¿Qué tan grave es la infección?

Más del 80 % de las personas infectadas solo desarrollan síntomas leves, como fiebre y tos. Solo una de cada 100 personas muere, y suelen ser mayores y si tienen problemas de salud como enfermedades cardíacas o diabetes. No se han notificado muertes de niños menores de 9 años.

¿Cómo es la forma de transmisión?

¿Cómo evitar el contagio entonces?

Minimice el riesgo de contraer el coronavirus a través del “distanciamiento social” y una buena higiene respiratoria. Si es posible, aléjese al menos un metro de cualquier persona que parezca estar enferma. Evite estrechar las manos o besar a la gente para saludar. Lávese las manos a menudo con agua y jabón, o use un desinfectante de manos con alcohol, especialmente después de tocar superficies que pudiesen estar contaminadas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que no es necesario que las personas sanas usen mascarillas. También, que no hay pruebas de que los animales domésticos contraigan y propaguen el Covid-19, o que el virus se transmite a través de cartas, paquetes o alimentos.