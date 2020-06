Cinco formas de entender el tapabocas

Hay mascarillas de tela cuya capacidad de filtración es solo antipolvo (22 %) y no filtran el 78 % de las partículas transportadas por el aire. Por eso la mascarilla debe ser de tela impermeable, no de gasa o algodón bajo ninguna circunstancia. También se debe botar o lavar cuando esté húmeda, dependiendo de si es reutilizable o no.

“Desde mi área, la medicina, un tapabocas es un tipo de máscara que cubre parcialmente el rostro para filtrar bacterias y virus en doble vía: evita a la persona ser contagiada y el contagio de otros. Un tapabocas debe cubrir la nariz, no debe haber espacios de separación con la cara y no se debe tocar mientras se lleve puesto; hay que reemplazarlo después de 6 u 8 horas de uso por otro limpio o seco.

No usar el tapabocas plantea una postura de que ‘aquí no está pasando nada’, una posición negacionista, de que ‘no es tan grave lo que sucede’, lo que conlleva la idea de seguir conservando las mismas dinámicas socioeconómicas asociadas a un modelo capitalista con el que se convivía antes de la pandemia. Ya sabemos que el virus va a cambiar la actitud económica del mundo, de ahí que negarse a usar el tapabocas es una forma de buscar la conservación de su statu quo”.

Incluso las personas que no son gobernantes o no son líderes políticos, un ciudadano de a pie, están comunicando algo con el uso del tapabocas y están generando un comportamiento asociado.

“He competido en los Juegos Olímpicos, la Liga Diamante y otros certámenes internacionales. Mi vida es correr.

Nací hace 26 años en Isla Fuerte, Bolívar. Allá jugaba fútbol y hacía atletismo en una cancha de tierra. Llegué en 2010 a Medellín, donde seguí con mi trabajo acompañado con el que ha sido mi entrenador, Raúl Díaz, originario del Chocó.

Con la cuarentena tuve que dejar de entrenar en pista y ahora lo hago en casa y en la calle; no es lo mismo, pero me toca conformarme con lo que tengo. En la casa me ejercito con cauchos, pesas y pelotas porque no puedo perder el nivel. Afuera mi ritmo es de dos horas, dos horas y media diarias, de lunes a sábado. Lo hago por una calle de La Floresta, en la carrera 81.

El Presidente de Colombia impuso que todos los colombianos debíamos usar tapabocas. Salgo obligado con él; a veces es complicado respirar, pero hay que acatar las normas. Es muy difícil hacer el entrenamiento, uno se agita mucho, eso es seguro. Lo uso todos los días enla calle, durante los entrenamientos y las carreras, muy pendiente de los carros, que pasan rápido. En agosto, si Dios quiere, tengo competencia internacional; estoy trabajando firme por ello y tengo que prepararme, para no llegar con las manos vacías.

Eso me gustaría decirles a otros deportistas: no dejen de luchar por sus sueños y por mantener una meta en la cabeza; no se queden quietos en casa porque para ser de alto rendimiento se necesita trabajar duro”.