“Las amenazas han estado desde el 2011 y han sido constantes. El temor es que detrás de las amenazas siempre hay algo peor. Solo en el transcurso del año más de 17 líderes han sido asesinados. Nuestras vidas siguen estando en riesgo. No se trata solamente de tener protección, de tener escoltas, sino de cómo este Gobierno va a entender que es necesario que la vida de nosotros no siga en riesgo. No podemos seguir distrayendo la mirada. Muchas veces uno va a la Fiscalía y le dicen ‘y por qué mejor no deja lo que hace y verá que así se evita todo lo que está pasando’. Necesitamos, por ejemplo, la implementación del Conpes 4063, que se creó con el apoyo de muchos de nosotros para la prevención y la protección a los líderes sociales”.

“El 21 de enero era mi cumpleaños y en las horas de la tarde llegó un paquete a la portería. Pensamos que era un regalo que alguien me había mandado. Había una bolsa de regalo, adentro estaba el periódico Q’hubo de ese día. Cuando la abrimos, tenía un corazón de vaca con tres clavos y un tornillo. Fue muy aterrador, no podía dormir. Me tocó salir corriendo con una mano adelante y otra atrás con mis hijos”.

“Sabemos que de la noche a la mañana no se va a cambiar el país, pero es necesario que se priorice la vida de los líderes sociales, muchos de ellos votaron, acompañaron y nos fuimos de frente a apoyar este Gobierno y a mí me duele ver que para muchas cosas sacan trinos a toda hora. ¿Cuándo se van a pronunciar sobre la situación de los líderes sociales de este país? Estamos esperando poder reunirnos con el Presidente o la vicepresidenta Francia Márquez”.

¿Desde cuándo?

“Desde el año pasado. De hecho, con la Comisión de Víctimas nos reunimos el primero de octubre de 2022 con el Papa y seguimos esperando que el Presidente nos abra un espacio para poderle contar cómo nos fue con esa autogestión”.

¿Cómo es ser líder en Colombia y vivir amenazado, siente que las condiciones para ejercer los liderazgos sociales han mejorado?

“Este último mes ha sido muy triste, porque yo tengo una bebé de nueve meses, tengo una bebé de tres años y mis dos hijos mayores. En nuestra comunidad 4 clavos significan ataúd. Cuando vi el corazón lo primero que pensé es que me quieren matar, me quieren ver enterrada. Me ha dolido mucho pensar que, si mañana me matan, qué va a ser de mis pelados. Sigo en riesgo todos los días y mi familia también”.

Las amenazas son el tipo de agresión que más se cometen en contra de los líderes sociales, y los asesinatos se siguen cometiendo mientras el Gobierno está sentado con las principales bandas o grupos criminales, ¿cree que puede haber “paz total” mientras continúen los hostigamientos contra los líderes?

“Siempre he dicho, como víctima de las Farc, que prefiero un acuerdo imperfecto y no una guerra en permanencia, pero aquí no se pueden cometer los mismos errores que con el acuerdo de paz. Hay muchos líderes amenazados que no hablan por el temor a perder su vida. En esos territorios, donde sigue habiendo guerra, donde sigue habiendo reclutamiento, violencia sexual, desaparición y llegaron a un acuerdo para dialogar una de las condiciones debería ser, por ejemplo, que no sigan amenazando a los líderes”.

Han pasado seis meses desde que Gustavo Petro llegó al poder. ¿Usted cree que el gobierno se ha demorado en proteger a los líderes?

“El Presidente ya se sentó con Comunes por la inseguridad de los excombatientes, ¿por qué no se sienta de manera urgente en un comité para los líderes sociales? No sé si es por sus ocupaciones o falta de interés, pero esa pregunta hay que hacérsela al Presidente sobre por qué la demora en el tema de los líderes. La vida de los líderes sigue en riesgo y el Gobierno se demora en protegernos”.